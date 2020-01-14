Под Киевом водитель Nissan вылетел на встречную и протаранил Skoda: у него нашли наркотики

На трассе "Киев-Знаменка" около города Кагарлык произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Skoda. В результате происшествия владельца "японца" госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 12 января. Об этом сообщает Информатор.

При осмотре пострадавшего медики нашли у него в носке пластинку таблеток "Метадон". Правоохранители изъяли ее для проведения экспертизы. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Также следователи выясняют был ли водитель Nissan в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбудили два уголовных производства по части 1 статьи 309 (Незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта) и по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.