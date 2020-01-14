подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Под Киевом водитель Nissan вылетел на встречную и протаранил Skoda: у него нашли наркотики
14 января 2020, вторник, 08:45 2589
Происшествия 2020-01-14T09:15:01+02:00
Українські Новини
Под Киевом водитель Nissan вылетел на встречную и протаранил Skoda: у него нашли наркотики

Под Киевом водитель Nissan вылетел на встречную и протаранил Skoda: у него нашли наркотики

Надежда Комендантова
ДТП под Киевом, ДТП с авто, ДТП с пострадавшими
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
ДТП под Киевом. Фото: Информатор

На трассе "Киев-Знаменка" около города Кагарлык произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Skoda. В результате происшествия владельца "японца" госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 12 января. Об этом сообщает Информатор.

При осмотре пострадавшего медики нашли у него в носке пластинку таблеток "Метадон". Правоохранители изъяли ее для проведения экспертизы. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Также следователи выясняют был ли водитель Nissan в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбудили два уголовных производства по части 1 статьи 309 (Незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта) и по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Больше новостей о: ДТП под Киевом ДТП с авто ДТП с пострадавшими

Новости
Сайт Burismа был взломан российскими хакерами, атаке подвергся и сайт "Квартал 95" 09:15
Прорыв трубы возле ТРЦ. Фото: Информатор
Возле Ocean Plaza появился новый провал и разбились стекла кафе 09:14
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом водитель Nissan вылетел на встречную и протаранил Skoda: у него нашли наркотики 08:45
Сегодня Рада рассмотрит отмену адвокатской монополии, соцпомощь и цены на лекарства 08:44
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
В украинских министерствах резко поднялись зарплаты до 400 тысяч гривен 17:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok