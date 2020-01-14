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14 января 2020, вторник, 07:00 1086
Общество 2020-01-14T07:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил свою жену на место Марины Порошенко

Зеленский назначил свою жену на место Марины Порошенко

Анна Рудык
Петр Порошенко, Роман Труба, ГБР, пранкер Джокер, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Киевоблгаз

Роман Труба считает, что Порошенко мстит ему лично. Так он прокомментировал начало своего преследования по заявлению депутатов из фракции экс-президента, которое начала Генеральная прокуратура. Благодаря Трубе в Генпрокуратуре лежит подозрение на Порошенко и открыты 13 расследований по различным эпизодам. Правда, все расследования тормозит генпрокурор Рябошапка.


Пранкер Джокер нашел новую жертву. Им стала министр по делам ветеранов Коляда. Она призналась пранкеру, что специально защищает подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.

Зеленский назначил свою жену Елену в состав Совета по вопросам "Мистецького Арсеналу". Все хорошо, но ранее этот совет возглавляла жена предыдущего президента Марина Порошенко. Таким образом он заменил своей женой жену Порошенко. Вакантными остаются Украинский культурный фонд и утренняя зарядка на телеканале "Украина".

В США умер знаменитый режиссер кинофильмов "Чародеи" и "Приключения Электроника" - Константин Бромберг. Ему было 80. Он родился в Харькове, но по настоящему знаменитым стал в 80-е, сняв культовые советские молодежные комедии на Одесской киностудии.

Министрам и их заместителям резко подняли зарплаты. В декабре они получили "космические" по украинским меркам суммы – от 150 до 600 тысяч гривен за месяц. Что по нынешнему курсу составляет от 6 до 25 тысяч долларов США.

"Киевоблгаз" начинает активный поиск несанкционированных подключений к газовой системе. Первым проверят Переяслав-Хмельницкий. А потом обойдут все районы в поисках воров газа.

Больше новостей о: Петр Порошенко Роман Труба ГБР пранкер Джокер Владимир Зеленский Елена Зеленская Киевоблгаз

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