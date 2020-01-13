Топ-чиновникам повысили зарплату при новом Кабмине за рост ВВП, – Шубин

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин пояснил, что резкое повышение размера заработной платы государственным служащим высшего ранга, в частности министру культуры Владимиру Бородянскому и его заместителям на общую сумму более 2 млн гривен, состоялось по решению нового Кабинета Министров Украины и связано с назначением надбавки за рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Было несколько решений уже нового правительства, по которым были установлено несколько новых видов доплат и надбавок. Раньше их не было. К примеру, была назначена надбавка за рост ВВП, в определенном количестве. Хотя, я не понимаю, какое отношение имеют министры к росту ВВП. Дальше идут надбавки и премии за различные достижения, в сотнях процентах кратности, от зарплаты. Моя жизнь, к примеру, в 5 раз не улучшилась, как и у многих. А у министров - наоборот. Сами себе начальники - назначили, получили премии. Интересно, как соотносятся их зарплаты с другими, не менее важными чинами в Украине. Понятно, что на них лежит ответственность, тяжелый график, но не в таких масштабах. Вероятно я будут прав, если скажу, что это вызывает недоумение и обиду у рядовых сотрудников и сотрудников среднего звена, которые работают в не менее напряженном графике, в том же турборежиме, а получают в разы меньшие деньги", - сказал Шубин.

Ранее СМИ выснили, чем обусловлен резкий рост зарплат топ-чиновников в министерствах до 200-400 тыс. гривен в месяц.

Также СМИ сообщали, что зарплаты рядовых сотрудников Министерства культуры, молодежи и спорта меньше в 100 раз заработка министра Бородянского и его заместителей.