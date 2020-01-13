Под Киевом Opel вылетел на встречную полосу и протаранил "Газель": погибла девушка

Утром понедельника, 13 января, возле города Бровары случилось смертельное ДТП. Автомобиль Opel занесло и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью".

В результате столкновения погибла пассажирка легкового авто. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 07:15 возле поворота на село Требухов. По предварительной информации, Opel занесло на скользкой дороге и понесло юзом на встречную полосу, где ехала грузовая "Газель". Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела 25-летняя пассажирка. Спасатели достали ее из салона и передали медикам, но реанимировать пострадавшую не удалось — она скончалась на месте.

Для остальных участников аварии все обошлось без тяжелых травм. В деталях происшествия разбирается полиция.

Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор