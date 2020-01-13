подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 14:46 14
Происшествия 2020-01-13T14:47:08+02:00
Українські Новини
Под Киевом Opel вылетел на встречную полосу и протаранил "Газель": погибла девушка

Под Киевом Opel вылетел на встречную полосу и протаранил "Газель": погибла девушка

Надежда Комендантова
смертельное ДТП, ДТП с авто, ДТП с грузовиком, погибшие в ДТП
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор

Утром понедельника, 13 января, возле города Бровары случилось смертельное ДТП. Автомобиль Opel занесло и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью".

В результате столкновения погибла пассажирка легкового авто. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 07:15 возле поворота на село Требухов. По предварительной информации, Opel занесло на скользкой дороге и понесло юзом на встречную полосу, где ехала грузовая "Газель". Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела 25-летняя пассажирка. Спасатели достали ее из салона и передали медикам, но реанимировать пострадавшую не удалось — она скончалась на месте.

Для остальных участников аварии все обошлось без тяжелых травм. В деталях происшествия разбирается полиция.

Смертельное ДТП под Киевом. Фото: ИнформаторСмертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор

Больше новостей о: смертельное ДТП ДТП с авто ДТП с грузовиком погибшие в ДТП

Новости
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом Opel вылетел на встречную полосу и протаранил "Газель": погибла девушка 14:46
Суд продлил расследование против начальника департамента ОП Кондзели и экс-замминистра культуры Лесничей 14:46
В 2019 объемы потребления газа в Хмельницкой области уменьшились более чем на 16% 14:45 Пресс-релиз
В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух американских военных 14:24
Национальный индекс цен на Варшавской фондовой бирже повышается 2-ю неделю подряд 14:17
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Цены на дизтопливо продолжили снижение: С начала года розничные цены на дизтопливо продолжают снижаться и достигли отметки 26,39 гривен/литр 15:25
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok