Подоляне-должники рискуют получить пеню и лишиться права на государственную помощь

Из-за долгов подоляне рискуют получить пеню и потерять государственную помощь на газоснабжение.

За 3 месяца отопительного периода долги жителей Хмельницкой области выросли более чем 206 млн. гривен. Сейчас задолженность за использованный газ достигла более 565 млн. гривен, что крайне негативно влияет на дальнейшую закупку газа. Поэтому, просроченную задолженность имеют 63% клиентов ООО "Хмельницкгаз сбыт", или более 255 тыс. потребителей.

Сейчас причинами задолженности в определенной степени стало как значительное уменьшение числа субсидиантов, так и социальных нормативов почти на 10%, а, соответственно, и суммы назначенной государственной помощи. Поэтому, если в прошлом году субсидией на услуги по газоснабжению в Хмельницкой области пользовались почти 163 тыс. подолян, то сейчас только 93 тыс.

" Обращаемся к потребителям с предупреждением о необходимости немедленно оплатить долги и не допускать накопления, - отмечает директор ООО "Хмельницкгаз сбыт" Андрей Левицкий. - Ведь такая критическая ситуация с долгами ставит под угрозу обеспечение газом всех подолян. Кроме того, компания должна рассчитаться за приобретенный у государства газ и закупить его на последующие периоды, а также обеспечить полноценное функционирование предприятия и выполнять условия договора с нашими клиентами".

Такая многомиллионная задолженность негативно влияет на функционирование как газоснабжающей компании, так и нежелательна для самих потребителей-должников. Ведь долги является одной из первоочередных причин потери и не назначения государственной помощи на услуги по газоснабжению, начисления пени, а также прекращения газоснабжения.

Сейчас вопрос долгов населения за предоставленные услуги приобретает общегосударственную тенденцию. Ведь с 1 мая 2019 года за просрочку выплат по платежами, должники должны платить пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки. Поэтому, чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый клиент может постоянно проверять и контролировать состояние счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua или отправлять СМС-ку со словом "баланс".

Напомним, что ежемесячная смена государством цены газа, - никоим образом не влияет на прибыль "Хмельницкгаз сбыта". Ведь из стоимости за 1 куб. м. компания получает всего 2,0% на организацию своей деятельности, функционирования Контакт-центров, печать и доставку счетов, уплату налогов, банковской комиссии за прием платежей от населения.