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13 января 2020, понедельник, 09:45 6910
Происшествия 2020-01-13T09:48:00+02:00
Українські Новини
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека

Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека

Надежда Комендантова
смертельное ДТП, ДТП, погибшие в ДТП, ГосЧС

Под Днепром произошло жуткое ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser вылетел с дороги в пруд. Погибли девочка с отцом и две женщины.

ОБ этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Авария случилась 12 января в 19:05 в селе Вишневое в Пятихатском районе. Выяснилось, что автомобиль слетел в пруд, когда ехал по гребле водоема. Машину нашли в пяти метрах от берега и на глубине около трех метров. Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль на берег.

На момент падения в салоне авто находились две женщины, мужчина и его 14-летняя дочь. Все они погибли.

"Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - отметили в ГСЧС.

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