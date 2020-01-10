В Париже открыли интегральную ретроспективу украинского режисера Сергея Лозницы

В Париже в Синематике Публичной библиотеки Центра Ж.Помпиду состоялось открытие интегральной ретроспективы украинского режиссера Сергея Лозницы, известного благодаря фильму "Донбасс", который представили на Оскаре в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Культурно-информационного центра при посольстве Украины во Франции.

По случаю открытия ретроспективы французский публике впервые был представлен новый фильм мэтра - "Государственный похороны".

"Жуткие кадры непостижимым ритуалов тоталитаризма завораживают и вызывают удивление. При просмотре постоянно возникает вопрос: "Неужели это действительно было? Неужели такое одурманивания людей возможно?". В сутки гибридной войны вопрос приобретает еще большую актуальность", - говорится в заметке.

Фото:facebook/CentreCultureldUrkaineenFrance

В этом контексте к собравшимся с приветственным словом обратился Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Как отмечается, ретроспектива продлится два месяца, до 8 марта.

Как сообщали Українські Новини, фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил Гран-при Международного кинофестиваля в Испании.

Также в 2018 году в Лос-Анжелесе впервые показали фильм-кандидат на "Оскар" от Украины "Донбасс".