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10 января 2020, пятница, 14:15 164
Общество 2020-01-10T16:45:02+02:00
Українські Новини
Львов повысил стоимость проезда в электротранспорте с 5 до 6-7 гривен с 13 января

Львов повысил стоимость проезда в электротранспорте с 5 до 6-7 гривен с 13 января

Василь Трухан
тариф на проезд в электротранспорте

Исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах на 1-2 гривны до 7 гривен с 13 января 2020 года. Данное решение принято на заседании исполкома, передают Українські Новини.

При оплате в киосках или через QR-коды, через Приват 24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay стоимость проезда будет составлять 6 гривен.

Стоимость разового билета при покупке у водителя будет составлять 7 гривен.

Также исполком повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах для студентов на 0,5-1 гривну до 3-3,5 гривен.

При оплате в киосках или через QR-коды, через Приват 24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay стоимость проезда будет составлять 3 гривны.

Стоимость разового билета при покупке у водителя будет составлять 3,5 гривен.

Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.

Как сообщало агентство,  10 апреля исполнительный комитет Львовского городского совета  повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах на 2 гривны до 5 гривен с 16 апреля.

Источник : Українські новини
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