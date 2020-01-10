Львов повысил стоимость проезда в электротранспорте с 5 до 6-7 гривен с 13 января

Исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах на 1-2 гривны до 7 гривен с 13 января 2020 года. Данное решение принято на заседании исполкома, передают Українські Новини. При оплате в киосках или через QR-коды, через Приват 24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay стоимость проезда будет составлять 6 гривен. Стоимость разового билета при покупке у водителя будет составлять 7 гривен. Также исполком повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах для студентов на 0,5-1 гривну до 3-3,5 гривен. При оплате в киосках или через QR-коды, через Приват 24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay стоимость проезда будет составлять 3 гривны. Стоимость разового билета при покупке у водителя будет составлять 3,5 гривен. Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов. Как сообщало агентство, 10 апреля исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах на 2 гривны до 5 гривен с 16 апреля.