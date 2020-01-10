В декабре зафиксировано 9 случаев физической агрессии в отношении журналистов, большинство жертв - женщины, - НСЖУ

В декабре зафиксировано 9 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего физическая агрессия к работникам СМИ применялась в Киеве - 7 случаев, а также во Львове и области - 2. В большинстве инцидентов пострадали женщины - пятеро журналисток стали жертвами атак. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями, информирует портал НСЖУ.

Одними из самых резонансных стали два инцидента с участием правоохранителей, во время которых пострадали фотокорреспондент Радио Свобода Сергей Нужненко и журналистка и оператор hromadske.ua Виктория Рощина и Алексей Никулин. В частности, во время митинга под Верховной Радой вследствие столкновения у Сергея Нужненко - ушиб правой руки, многочисленные синяки, разбитые очки и повреждена профессиональная камера.

- Заявление в Печерском райотделе полиции написал по трем статьям - препятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждения журналистской техники, - отмечает Сергей Нужненко в комментарии НСЖУ. - При этом я отметил, что препятствовали репортерам именно сотрудники полиции.

Так же сразу четверо журналистов пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания по делу об убийстве Павла Шеремета: Алла Жизневская, журналист телеканала ZIK; Юлия Корзун, журналист издания Страна.ua; Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер - являющиеся журналистами издания "Правовой контроль".

В Национальном союзе журналистов отмечают, что в большинстве декабрьских случаев препятствования журналистской деятельности по обращениям пострадавших Национальная полиция оперативно начала соответствующие уголовные производства.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.