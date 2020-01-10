ДиКаприо выловил в Карибском море тонущего моряка, который пьяным упал за борт

Актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас человека. Об этом сообщают таблоиды The Sun и Daily Mail.,

24-летний член экипажа, будучи пьяным, упал за борт судна у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренное сообщение о помощи в поисках матроса. Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в регионе поиска.

Яхта ДиКаприо. Фото: Daily Mail

30 декабря Ди Каприо получил экстренное сообщение, отправленное капитаном круизного корабля.Актер и команда его яхты (к слову, единственные, кто отозвался на просьбу о помощи) немедленно отправились на поиски.

Спустя несколько часов им удалось обнаружить утопающего, который к тому моменту провел в море уже более 11 часов. Неудачливым членом экипажа оказался 24-летний француз по имени Виктор. Виктора подняли на борт, накормили, напоили, переодели в сухую одежду — и передали береговой охране.

Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.