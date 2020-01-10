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10 января 2020, пятница, 00:01 302
Жизнь 2020-01-10T00:10:34+02:00
Українські Новини
ДиКаприо выловил в Карибском море тонущего моряка, который пьяным упал за борт

ДиКаприо выловил в Карибском море тонущего моряка, который пьяным упал за борт

Ольга Фандорина
Леонардо ди Каприо, Спасение, Море
Яхта ДиКаприо. Фото: Daily Mail
Яхта ДиКаприо. Фото: Daily Mail

Актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас человека. Об этом сообщают таблоиды The Sun и Daily Mail.,

24-летний член экипажа, будучи пьяным, упал за борт судна у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренное сообщение о помощи в поисках матроса. Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в регионе поиска.

Яхта ДиКаприо. Фото: Daily MailЯхта ДиКаприо. Фото: Daily Mail

30 декабря Ди Каприо получил экстренное сообщение, отправленное капитаном круизного корабля.Актер и команда его яхты (к слову, единственные, кто отозвался на просьбу о помощи) немедленно отправились на поиски.

Спустя несколько часов им удалось обнаружить утопающего, который к тому моменту провел в море уже более 11 часов. Неудачливым членом экипажа оказался 24-летний француз по имени Виктор. Виктора подняли на борт, накормили, напоили, переодели в сухую одежду — и передали береговой охране.

Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.

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