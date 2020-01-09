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09 января 2020, четверг, 22:04 196
Общество 2020-01-09T23:15:01+02:00
Українські Новини
В Киеве воссоздадут бои под Крутами 1918 года

В Киеве воссоздадут бои под Крутами 1918 года

Елизавета Кесельман
Круты, Фильм Круты
Фильм
Фильм "Круты".Фото: YouTube

25 января в Киеве, в 17:00 на Арсенальной площади возле здания завода Арсенал по случаю Дня Героев Крут состоится масштабная историческая реконструкция боя войск Украинской Народной Республики (УНР) против большевиков. Об этом говорится в сообщении в пресс служба КГГА.

Согласно сообщению, актеры воссоздадут события, датируемые зимой 1918 года. После реконструкции организуют традиционный, памятный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

Как отметили в пресс-службе, День чествования Героев Крут отмечают 29 января и является одним из главных памятных дней украинской истории.

Бой под Крутами 1918 года

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты на Киевщине.

Бой длился 5:00 между четырёхтысячную подразделением российской Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", что в целом насчитывал около четырех сотен солдат.

Во время отступления в плен к большевикам попал разведывательный свод в составе около 30 человек. Они отступали в сумерках, потеряли ориентир и вышли прямо на станцию ​​Круты, уже занятую красногвардейцами.

Красный командир Егор Попов, разъяренный значительными потерями со стороны советских войск (около 300 человек), приказал ликвидировать пленных.

Именно бой под Крутами помешал наступлению большевиков на Киев, и стал примером героической борьбы украинской молодёжи, не пощадившей жизни ради независимости своей родины.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году, на улице Большая Васильковская, 111/113, возле Дворца "Украина", установили мурал, посвященный героям битвы под Крутами. 

Также в июле 2018 года в Киеве состоялась премьера исторической драмы "Круты-2018". 

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