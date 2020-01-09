В Киеве воссоздадут бои под Крутами 1918 года

25 января в Киеве, в 17:00 на Арсенальной площади возле здания завода Арсенал по случаю Дня Героев Крут состоится масштабная историческая реконструкция боя войск Украинской Народной Республики (УНР) против большевиков. Об этом говорится в сообщении в пресс служба КГГА. Согласно сообщению, актеры воссоздадут события, датируемые зимой 1918 года. После реконструкции организуют традиционный, памятный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы. Как отметили в пресс-службе, День чествования Героев Крут отмечают 29 января и является одним из главных памятных дней украинской истории. Бой под Крутами 1918 года Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты на Киевщине. Бой длился 5:00 между четырёхтысячную подразделением российской Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", что в целом насчитывал около четырех сотен солдат. Во время отступления в плен к большевикам попал разведывательный свод в составе около 30 человек. Они отступали в сумерках, потеряли ориентир и вышли прямо на станцию Круты, уже занятую красногвардейцами. Красный командир Егор Попов, разъяренный значительными потерями со стороны советских войск (около 300 человек), приказал ликвидировать пленных. Именно бой под Крутами помешал наступлению большевиков на Киев, и стал примером героической борьбы украинской молодёжи, не пощадившей жизни ради независимости своей родины. Как сообщали Українські Новини, в 2019 году, на улице Большая Васильковская, 111\/113, возле Дворца "Украина", установили мурал, посвященный героям битвы под Крутами. Также в июле 2018 года в Киеве состоялась премьера исторической драмы "Круты-2018".