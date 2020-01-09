Кучухидзе Антон: Легализация игорного бизнеса - Санта Барбара по-украински

В своих предыдущих блогах я уже писал и о международном опыте функционирования игорного бизнеса, и о том, как Кабмин пошел по беспределу.

Начало года – продолжают существовать новые старые тенденции вокруг одного и того же вопроса. Казалось бы, что может быть сложного в сегодняшней ситуации: есть политическая воля Президента Зеленского легализовать игорный бизнес и наполнить страну деньгами, НО есть и хромой Кабмин, который провалил свою задачу, и теперь парламентарии хоть как-то пытаются вывести ситуацию из тупика. Парламент с Кабмином доиграются до того, что Президент Украины скоро сам внесет законопроект о легализации игорного бизнеса как неотложный, и тогда – пусть попробует Рада за него не проголосовать!

Но пока мяч на стороне Верховной Рады. Что же происходит в ВР? А ничего существенного, в конце декабря 2019 г. была рабочая группа, и, по слухам, уже 10-ого января в профильном Комитете проведут очередное заседание рабочей группы по легализации игорного бизнеса. На следующей неделе собираются провести Комитет, но котором решат, какой из законопроектов вынесут в зал для голосования.

По сути ситуация не меняется: никто не знает, каким будет рынок игорного бизнеса в будущем. Законопроектов становится все больше. Уже в начале этого года, а именно 2 января 2020 г., народный депутат от Слуги Народа Володина Дарья зарегистрировала альтернативный законопроект по легализации игорного бизнеса 2258-10. По инсайдам от профильных участников игорной сферы, много экспертов полагают, что именно этот законопроект может быть взят за основу и решить дискуссионные вопросы по легализации рынка. Некоторые коллеги говорят, что этот законопроект должен стать базой для консенсуса всей игорной сферы.

Как ни странно, список противоречивых моментов по легализации игорного рынка такой же, как и в конце года. Зачем тогда эти рабочие группы вообще заседают? Одному Богу известно. Законодателям стоит разобраться со следующими моментами в будущем законе:

1.Определить термин переходного периода - 6 месяцев, хотя более удобно было бы продлить этот период на 1 год, но полгода лучше, чем вообще отсутствие переходного периода, как пытался пропихнуть Кабмин.

2.Ввести возрастное ограничение для доступа к игре - 18 лет. Очень правильно, в ходе дискуссии возможно может прозвучать возрастной ценз и на 21 год, но в большинстве случаев, в Европе - ограничение 18 лет. Кроме того, Конституция Украины определяет дееспособность гражданина нашей страны с 18 лет, в отличие от других стран, где этот статус получают с 21 года.

3.Освободить от налогов выигрыш - это идеальная картина. Игроков должно тянуть в украинскую юрисдикцию, иначе будут играть в других странах.

4.Лояльное налогообложение операторов игорного бизнеса - здесь вообще ни у кого нет понимания идеальной системы, но однозначно, если Правительство хочет вывести эту сферу из тени, то нужно не давить бизнес налогами, иначе не будет социально полезного эффекта для страны.

5.Правильно и транспарентно запустить игорный бизнес, и вместе с этим установить адекватную ответственность за организацию нелегальной игорной деятельности: сегодня обсуждают меру уголовной ответственности в виде лишения свободы от 6 до 12 лет, что не соответствует тяжести преступления. Такая высокая мера наказания может использоваться для давления на представителей рынка.

И это только часть дискуссионных вопросов, по которым парламентариям нужно найти компромисс. Поэтому, нужно действовать оперативно, но грамотно, и главное - не вершить беспредел, как это любит делать Кабмин, и не имеет значение, какая там фамилия у премьера.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские новости»