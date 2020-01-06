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06 января 2020, понедельник, 18:30 93
Силовые структуры 2020-01-06T18:31:29+02:00
Українські Новини
Выбитые зубы и проблемы с сердцем: в Минветеранов рассказали о состоянии освобожденных военных

Выбитые зубы и проблемы с сердцем: в Минветеранов рассказали о состоянии освобожденных военных

Таня Войтюк
обмен пленными, ОРДЛО, Минветеранов, Пленные, Пленные украинцы
Освобожденные из плена украинцы. Фото: Офис Президента
Освобожденные из плена украинцы. Фото: Офис Президента

Помимо того, что в МИДе рассказали о том, сколько украинских политзаключенных остается в РФ, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило, что освобожденным политзаключенным требуется стоматологическое вмешательство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства, передают Українськi Новини.

"В первую очередь освобождены из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, в некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за понесенных в плену пыток и издевательств", - сообщила советник министра по делам ветеранов, по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Кроме того, бывшие заключенные нуждаются в юридических консультациях и помощи. Отмечается, что в первую очередь им всем необходимо возобновление документов: паспорта и водительского удостоверения.

Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им 100 тыс. гривен материальной помощи. Указано, что с людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку.

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря состоялся обмен пленными между подконтрольными России боевиками ОРДЛО и Украиной. Тем временем Россия надеется, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу.

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