Рождественский Святвечер: 12 постных блюд на праздничный стол

Вечером 6 января накануне Рождества отмечают Сочельник и традиционно ставят на стол 12 постных блюд после Рождественского поста — по числу апостолов. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе.

Несмотря на то, что сегодня мало кто придерживается рождественского поста, однако готовить 12 блюд на Сочельник - стало доброй традицией в Украине. Так какие же традиционные 12 блюд должны быть на столе в Святой Вечер?

1. Кутья

Обязательным блюдом Святого вечера является кутья. Ее готовят из зерна, орехов, мака и меда. Чаще всего основным компонентом кутьи является пшеница, однако в некоторых регионах используют рис, пшено, овес или рожь.

Кутья. Фото: mom-story.com

2. Узвар

Сухофрукты промыть, залить водой на несколько часов, а затем варить до готовности. Можно добавить мед или лимон.

Узвар. Фото: varenyk.com

3. Постные вареники

Постные вареники могут быть с совершенно разными начинками - от картошки с жаренным луком до сладкой вишни. Очень часто используются такие начинки - пюре из фасоли, сдобренное тертым чесноком, перетертый мак с сахаром, повидло. Для того, чтобы готовые вареники не слипались, их нужно полить растительным маслом или поджаренным на масле луком.

Вареники. Фото: gotujebolubi.blox.pl

4. Постные голубцы с грибами

Приготовить капустные листья, рис, лук, морковь, грибы (можно шампиньоны), томатную пасту и зелень. Рис отварить, грибы поджарить с луком и морковью, добавить зелень, посолить и поперчить. Соединить рис с грибами и сформировать голубцы. Залить их горячей водой с разведенной томатной пастой и тушить до готовности.

Голубцы. Фото: pinterest

5. Деруны

5-6 крупных картофелин почистить и натереть на мелкой терке. К тертому картофелю добавляем 2 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу и хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем картофельную массу и жарим драники с обеих сторон до готовности.

Деруны. Фото: pinterest

6. Рыба жареная

Рыбу почистить, промыть и посолить. Обвалять в муке. Пожарить на масле.

Жареный карп. Фото: pinterest

7. Винегрет

Традиционно винегрет готовится из вареных (картошка, свекла, морковь, фасоль), сырых (лук и петрушка) и маринованных или соленых (огурцы) овощей. Свеклу, морковь и картофель отварить. Вареные овощи и соленый огурец нарезать кубиками средней величины. Лук нарезать мелкими кубиками. Нарезанные овощи смешать в подходящей емкости с вареной фасолью (либо консервированным зеленым горошком) и квашеной капустой. Салат заправить растительным маслом.

Винегрет. Фото: pinterest

8. Постный борщ на грибах

Горсть сушеных грибов промыть и залить водой на несколько часов, после отварить до готовности. Грибы процедить, а на отваре приготовить жидкий борщ.

Постный борщ. Фото: pinterest

9. Тушеная капуста

Капусту нарезать, добавить лук, морковь, нарезанный чернослив, соль, перец, масло и немного воды, поместить в сковородку, накрыть крышкой и тушить, пока капуста не станет мягкой.

Тушенная капуста. Фото: pinterest

10. Салат из свеклы и чернослива

Нашинкуйте варенную свеклу соломкой. Нарежьте чернослив крупными кусочками. Добавьте к ингредиентам рубленые грецкие орехи, тыквенные семечки, лимонный сок и соль. Тщательно перемешайте салат.

Салат из свеклы и чернослива. Фото: pinterest

11. Ассорти из солений

Для ассорти берем квашеные овощи (капуста и помидоры) и замороженную клюкву. Благодаря ягодам клюквы, квашеная капуста остаётся хрустящей. Клюква и капуста дополняют друг друга — в сочетании получается хороший набор витаминов и микроэлементов (витамин С, железо, кальций, белок и другие полезные вещества).

12. Запеченные яблоки с медом и орехами

Помыть яблоки, затем нужно срезать их верхушки с серединками. Затем нужно приготовить начинку. Для этого очищаем орехи, мелко рубим их ножом или можно натереть на терке. Смешиваем орехи с медом. Пропорцию выбираем на свой вкус.

Запеченные яблоки. Фото: pinterest

Теперь нужно начинить яблоки медово-ореховой начинкой и закрыть крышечками. Выпекать яблоки в микроволновке или в духовке (t 160С) примерно 15 минут, но лучше смотреть по состоянию яблок.