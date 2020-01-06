Рождественский Святвечер: 12 постных блюд на праздничный стол

Вечером 6 января накануне Рождества отмечают Сочельник и традиционно ставят на стол 12 постных блюд после Рождественского поста — по числу апостолов. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе. Несмотря на то, что сегодня мало кто придерживается рождественского поста, однако готовить 12 блюд на Сочельник - стало доброй традицией в Украине. Так какие же традиционные 12 блюд должны быть на столе в Святой Вечер? 1. Кутья Обязательным блюдом Святого вечера является кутья. Ее готовят из зерна, орехов, мака и меда. Чаще всего основным компонентом кутьи является пшеница, однако в некоторых регионах используют рис, пшено, овес или рожь. Кутья. Фото: mom-story.com 2. Узвар Сухофрукты промыть, залить водой на несколько часов, а затем варить до готовности. Можно добавить мед или лимон. Узвар. Фото: varenyk.com 3. Постные вареники Постные вареники могут быть с совершенно разными начинками - от картошки с жаренным луком до сладкой вишни. Очень часто используются такие начинки - пюре из фасоли, сдобренное тертым чесноком, перетертый мак с сахаром, повидло. Для того, чтобы готовые вареники не слипались, их нужно полить растительным маслом или поджаренным на масле луком. Вареники. Фото: gotujebolubi.blox.pl 4. Постные голубцы с грибами Приготовить капустные листья, рис, лук, морковь, грибы (можно шампиньоны), томатную пасту и зелень. Рис отварить, грибы поджарить с луком и морковью, добавить зелень, посолить и поперчить. Соединить рис с грибами и сформировать голубцы. Залить их горячей водой с разведенной томатной пастой и тушить до готовности. Голубцы. Фото: pinterest 5. Деруны 5-6 крупных картофелин почистить и натереть на мелкой терке. К тертому картофелю добавляем 2 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу и хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем картофельную массу и жарим драники с обеих сторон до готовности. Деруны. Фото: pinterest 6. Рыба жареная Рыбу почистить, промыть и посолить. Обвалять в муке. Пожарить на масле. Жареный карп. Фото: pinterest 7. Винегрет Традиционно винегрет готовится из вареных (картошка, свекла, морковь, фасоль), сырых (лук и петрушка) и маринованных или соленых (огурцы) овощей. Свеклу, морковь и картофель отварить. Вареные овощи и соленый огурец нарезать кубиками средней величины. Лук нарезать мелкими кубиками. Нарезанные овощи смешать в подходящей емкости с вареной фасолью (либо консервированным зеленым горошком) и квашеной капустой. Салат заправить растительным маслом. Винегрет. Фото: pinterest 8. Постный борщ на грибах Горсть сушеных грибов промыть и залить водой на несколько часов, после отварить до готовности. Грибы процедить, а на отваре приготовить жидкий борщ. Постный борщ. Фото: pinterest 9. Тушеная капуста Капусту нарезать, добавить лук, морковь, нарезанный чернослив, соль, перец, масло и немного воды, поместить в сковородку, накрыть крышкой и тушить, пока капуста не станет мягкой. Тушенная капуста. Фото: pinterest 10. Салат из свеклы и чернослива Нашинкуйте варенную свеклу соломкой. Нарежьте чернослив крупными кусочками. Добавьте к ингредиентам рубленые грецкие орехи, тыквенные семечки, лимонный сок и соль. Тщательно перемешайте салат. Салат из свеклы и чернослива. Фото: pinterest 11. Ассорти из солений Для ассорти берем квашеные овощи (капуста и помидоры) и замороженную клюкву. Благодаря ягодам клюквы, квашеная капуста остаётся хрустящей. Клюква и капуста дополняют друг друга — в сочетании получается хороший набор витаминов и микроэлементов (витамин С, железо, кальций, белок и другие полезные вещества). 12. Запеченные яблоки с медом и орехами Помыть яблоки, затем нужно срезать их верхушки с серединками. Затем нужно приготовить начинку. Для этого очищаем орехи, мелко рубим их ножом или можно натереть на терке. Смешиваем орехи с медом. Пропорцию выбираем на свой вкус. Запеченные яблоки. Фото: pinterest Теперь нужно начинить яблоки медово-ореховой начинкой и закрыть крышечками. Выпекать яблоки в микроволновке или в духовке (t 160С) примерно 15 минут, но лучше смотреть по состоянию яблок.