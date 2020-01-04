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04 января 2020, суббота, 23:28 129
Силовые структуры 2020-01-04T23:45:01+02:00
Українські Новини
В Киеве в арендованной на праздники квартире нашли тела двух пропавших девушек

В Киеве в арендованной на праздники квартире нашли тела двух пропавших девушек

Надежда Комендантова
убийство в Киеве, Поножовщина в Киеве, Поножовщина

В помещении квартиры на ул. Кирилловской в Киеве, арендованной на праздники, обнаружили тела двух девушек - местных жительниц 2000 и 2003 г.р.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о том, что в помещении собственной квартиры, арендованной на праздники, обнаружены тела женского пола, поступило в Подольское управление полиции от местной жительницы.

"Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Погибшие девушки. Фото: ИнформаторПогибшие девушки. Фото: Информатор

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

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