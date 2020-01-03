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03 января 2020, пятница, 21:35 50
Общество 2020-01-03T21:35:01+02:00
Українські Новини
Минцифры запустило новую услугу "еМалятко": что нужно знать молодым родителям

Минцифры запустило новую услугу "еМалятко": что нужно знать молодым родителям

Таня Войтюк
новорожденные, многодетная семья, Харьков, Минцифры
Новорожденный. Фото: Facebook/ Минцифры
Новорожденный. Фото: Facebook/ Минцифры

Министерство цифровой трансформации запустило услугу "еМалятко", которая должна упростить прохождение ряда бюрократических услуг для молодых родителей.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

"Харьков – первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой "еМалятко". Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что харьковская пара смогла получить сразу шесть услуг по одному заявлению в роддоме благодаря "еМалятко". В частности, речь идет:

  • о государственной регистрации рождения;
  • определении происхождения ребенка;
  • назначении пособия при рождении ребенка;
  • регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • определении принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
  • внесении информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.

В министерстве добавляют, что в течение января услуга будет запущена еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

В целом "еМалятко" предусматривает 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства.

Как сообщали Українські Новини, государство будет платить украинцам за третьего ребенка.

Также украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".

Кабинет Министров установил 30-дневный срок с рождения ребенка для выдачи "пакета малыша".

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