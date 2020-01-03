Минцифры запустило новую услугу "еМалятко": что нужно знать молодым родителям

Министерство цифровой трансформации запустило услугу "еМалятко", которая должна упростить прохождение ряда бюрократических услуг для молодых родителей.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

"Харьков – первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой "еМалятко". Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что харьковская пара смогла получить сразу шесть услуг по одному заявлению в роддоме благодаря "еМалятко". В частности, речь идет:

о государственной регистрации рождения;

определении происхождения ребенка;

назначении пособия при рождении ребенка;

регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

определении принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

внесении информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.

В министерстве добавляют, что в течение января услуга будет запущена еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

В целом "еМалятко" предусматривает 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства.

Как сообщали Українські Новини, государство будет платить украинцам за третьего ребенка.

Также украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".

Кабинет Министров установил 30-дневный срок с рождения ребенка для выдачи "пакета малыша".