Решение правительства о снижении тарифов положительно повлияет на рейтинг Зеленского, - социолог Боровский

Ожидания от власти остаются для большинства граждан определяющим основанием для оценки прошлого года. Кроме того, решение правительства о снижении тарифов будет влиять на повышение рейтинга президента.

Об этом заявил социолог, доцент факультета социологии КНУ им.Шевченко, директор компании Seetarget Алексей Боровский в эфире телеканала ЗИК, комментируя результаты социологических исследований настроений украинцев.

Общенациональные исследования были проведены Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года. Опрос компании Seetarget было проведено с 16 по 22 декабря 2019 года. Оба исследования определяют, что ожидания от власти остаются для большинства граждан определяющим основанием для оценки прошлого года.

"Главным политическим событием 2019 году в Украине, безусловно, были признаны выборы - парламентские и президентские, причем 58% граждан эти события назвали положительными. Еще подавляющее большинство граждан - 44% считает, что Украина идет в правильном направлении, в неправильном направлении движения страны убеждены 36%. Например, в конце прошлого, 2018 года, наоборот, абсолютное большинство 70% считало направление движения страны неправильным и только 18% - правильным, 12% не определились. То есть, именно сейчас ожидания меняют отношение к политике в целом", - сообщил Боровский.

Также социолог подчеркнул, что на конец года сохраняется положительный баланс рейтинга доверия для Владимира Зеленского (доверяют 62%, не доверяют 31%, баланс доверия-недоверия + 31%), Дмитрия Разумкова (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия недоверия + 10%). Сохраняет относительно высокий баланс рейтинга доверия - О. Гончарук (доверяют 31,6%, не доверяют 47,7%, баланс доверия-недоверия - 16,1%).

"За время своего 4 месячного пребывания в Кабмине Гончарук уже успел показать положительные результаты своей деятельности. Большинство граждан среди топ-инициатив власти наиболее положительно отнеслись к принятию закона о возмещении при неправильном оформлении чека на покупки (69,8% поддержки), намерен отменить срочный призыв и перейти на контрактную службу (66,3%) и принятие в первом чтении закона о проверке имущественного положения граждан, получающих субсидии и социальную помощь (61,7%) ", - отметил эксперт.

Также, по мнению Алексея Боровского, отдельно надо отметить и снижение тарифов, которое состоялось уже после проведения исследования. Учитывая, что вопрос оплаты коммунальных услуг - традиционно занимает чуть ли не первые места в подобных опросах, социолог прогнозирует, что это решение, принятое правительством, положительно повлияет на рейтинг как президента Зеленского, так и премьера Гончарука.

"Вообще, нынешнюю ситуацию можно назвать как состояние "неравнодушия", когда ожидания сформировали конкретные надежды, которые будут влиять на отношение к власти и в следующем году. Скорее всего что и в следующем году значительная часть граждан будет с определенными ожиданиям относиться к власти в целом, которой нужно будет доказать, что она действительно небезразлична к своим гражданам", - считает Боровский.

Так по результатам опроса у большинства граждан надежды на следующий год более оптимистичны: 21% уверен, что следующий год обязательно будет лучшим, чем нынешний, еще 61% на это надеется, 8% предполагают, что будет хуже, и только 1% уверен, что следующий год будет хуже.