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27 декабря 2019, пятница, 21:54 10
Верховная Рада и партии 2019-12-27T21:54:51+02:00
Українські Новини
Разумков подписал закон, обязывающей согласовывать следственные действия против депутатов с генпрокурором

Разумков подписал закон, обязывающей согласовывать следственные действия против депутатов с генпрокурором

Ольга Фандорина
Следственные действия, Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который обязывает правоохранителей согласовывать следственные действия против депутатов парламента с генеральным прокурором.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2237 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Депутаты уполномочили генпрокурора, его заместителя или руководителя областной прокуратуры сообщать о подозрении депутатам.

Генпрокурор или исполнитель его обязанностей, а не парламент, будет поддерживать ходатайство на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, негласных следственных, розыскных действий против депутатов Рады.

Вносить в реестр сведения о правонарушениях Рада обязала также генпрокурора.

Расследования против депутатов могут проводить только Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и центральный аппарат Государственного бюро расследований (ГБР).

Разрешается задержание парламентария без согласований только, если его застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, однако о своих действиях правоохранители обязаны сообщить председателю Рады в течение 24 часов.

Ходатайство о разрешении следственных действий против депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должно быть согласовано генпрокурором.

Рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей в пределах территориальной юрисдикции, а в уголовных процессах, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда.

Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием депутата, кроме применения негласных следственных действий или обыска, а о подобном заседании следственный судья обязан заранее сообщать члену парламента.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, но не ранее вступления в силу отмены неприкосновенности депутатов в 2020 году.

Как сообщали Українські новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

18 декабря Рада обязала правоохранителей согласовывать следственные действия против депутатов парламента с генпрокурором.

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