В Винницкой области подорвались трое людей, а под Николаевом фура утопила мост

В Одессе пьяный неадекват громил машины

Около 4 утра полиции Одессы сообщили о пьяном человеке, который громил автомобили и вел себя неадекватно, сообщает "odessa.net.ua". На месте патрульные обнаружили правонарушителя, который попытался скрыться, и 4 поврежденных автомобиля. У них были помяты капоты, разбиты зеркала бокового вида, повреждены щетки и лобовые стекла. 31-летний хулиган не смог объяснить, для чего разбил автомобили, однако полностью признался в совершенном.

В Харькове полиция нашла 12 тонн нелегального спирта в гараже

В Харькове сотрудники полиции обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно разливали спирт, сообщает "Время". В ходе осмотра было обнаружено и изъято 12 тонн жидкости. По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту спирта.

74 гривны за поездку в трамвае: в Виннице произошел сбой системы оплаты е-билета

Пассажиры винницких трамваев и троллейбусов сообщают о списании со своих банковских карт гораздо больших сумм, чем стоимость проезда, передает "20 минут". 24 декабря житель Винницы опубликовал в Инстаграм фото билета на трамвай. За проезд с карточки сняли 74 гривны. В компании, обслуживающей Муниципальные карты винничан, сообщили, что в системе оплаты транспорта произошел сбой и пообещали, что все деньги будут автоматически возвращены на протяжении 1-7 дней.

Ужасная трагедия в Винницкой области: подорвались трое людей

26 декабря в больницу села Садки Винницкой области доставили двоих мужчин 25 и 28 лет в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Один из них вовремя оказания медицинской помощи умер. Медики сообщили о происшествии в полицию. Выяснилось, что мужчины пострадали от взрыва гранаты. Местный житель, вернувшись с заработков в столице, решил это отпраздновать. Пригласил к себе друзей. Во время застолья произошел конфликт. Хозяин начал угрожать гостям гранатой. Они попытались ее отнять, но произошел взрыв. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса, сообщает "20 минут".

Под Николаевом фура утопила мост: из бака в реку вылилось топливо

26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района Николаевкой области груженая контейнером фура "утопила" понтонный мост, сообщают "Новости-N". По утверждению свидетелей, под весом груженой фуры один из понтонов был утоплен. При этом у большегруза был пробит топливный бак, из которого прямо в реку вылилось топливо. Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

Фура утопила мост под Николаевом. Фото: Новости N

Женщина поступила с черными ушами и руками: подробности о ЧП в больнице Каменского

20 декабря в больницу им. Мечникова в Днипре начали поступать пострадавшие из 9-й горбольницы Каменского. Пациенты поступили в тяжелейшем состоянии токсического шока. Одна из пациенток поступила с почерневшими ушами и конечностями. Медики 12 часов бились за её жизнь, но, к сожалению, несчастная скончалась. Благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию остальных пациентов удалось стабилизировать, передает "Наше Місто". Причины, по которым пострадали пациенты из больницы Каменского все ещё выясняют. В данный момент препарат для наркоза, из-за которого, вероятно, и пострадали пациенты изъят из оборота и не используется.

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Сумские копы снова оказались в центре скандала

23 декабря в "Фейсбуке" сумчанин опубликовал видео с задержанием мужчины, назвав это "беспределом сумской полиции". Пресс-служба Сумской полиции в ФБ опубликовала свою версию происшедшего, сообщает "Ваш шанс". 24 декабря во время патрулирования экипаж увидел двух граждан, которые резко меняли направление движения и ускорялись. Инспекторы решили узнать причину их поведения. Один из мужчин остановился и спокойно общался со стражами порядка, а другой продолжал движение. Гражданин категорически отказался называть свои данные, общаться и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Патрульные сообщили гражданину, что он задержан для установления его личности и будет доставлен в отделение полиции, но он начал еще больше сопротивляться, в результате чего к нему применили физическую силу и спецсредства в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции". Весь процесс общения патрульных с гражданином фиксировался на нагрудную камеру полицейского.