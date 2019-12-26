Заместитель директора Института стратегических исследований "Новая Украина" Виталий Грамотнев поделился своим мнением об итогах уходящего 2019 года.

В природе человека, да и общества в целом время от времени подводить итоги. Чаще всего - перед Новым годом, с наступлением которого принято связывать надежды на перемены к лучшему. Оценить эти результаты в случае отдельного человека довольно тяжело, поскольку людские мечты с трудом поддаются количественному измерению. В отношении страны ситуация несколько проще – на помощь приходит статистика.

В рамках такого подхода традиционно используется индекс роста валового внутреннего продукта. И, хотя результат по итогам уходящего года станет известен лишь в новом году, некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Согласно сообщению правительственного портала в 3-м квартале текущего года реальный ВВП вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,2%, а всего за январь-сентябрь нынешнего года – на 3,9%.

С одной стороны, такой итог можно расценивать как положительный. Он выше показателя 3-го квартала 2018 года, в котором он составил 2,8% да и всего указанного года – 3,3%. Также результат, полученный за 9 месяцев этого года, дает неплохие шансы реализовать установленный правительством годовой прогноз роста ВВП – 4,1%. Хотя МВФ в этом сомневается и ограничивает свою оценку годового прироста украинского ВВП скромными 3%, что, впрочем, выше его же прогноза в среднем по группе стран с формирующимся рынком и развивающимся странам Европы – 1,8%.

С другой стороны, прирост ВВП, достигнутый в текущем году, выглядит существенным, в значительной мере, благодаря эффекту низкой базы сравнения. Стоит напомнить, что в 2013 году он был нулевым, а в 2014-2015 годах – даже отрицательным. К тому же, упомянутые 3,9% прироста ВВП, полученные в январе-сентябре этого года, заставляют усомниться в реалистичности амбициозного задания роста отечественной экономики, то есть ВВП в течении следующих 5 лет на 40%, которое установлено Программой деятельности нынешнего Правительства. И уж совсем невзрачным выглядит такой итог уходящего года, будучи измеренным на душу населения. Согласно данным МВФ подушевой ВВП в Украине в текущем году составит 3,59 тыс. долларов США, что в 3 раза ниже среднего показателя по региону Восточной Европы (11,25 тыс. долларов США) и из всех стран указанного региона превысит лишь показатель Молдовы (3,3 тыс. долларов США). Также он почти на 10% ниже украинского же показателя, но достигнутого в 2013 году.

Еще более неоднозначно, чем динамика роста отечественной экономики в уходящем году выглядит его качество, от которого, между тем, непосредственно зависит стабильность роста в долгосрочной перспективе.

В то время как в подавляющем большинстве развитых стран мира развитие промышленности является главным «движителем» экономического развития и гарантией его стабильности, в Украине – обратная ситуация. Восстановление отечественной экономики на протяжении вот уже нескольких лет подряд идет не благодаря, а, скорее, вопреки ситуации в промышленном секторе, которую, без преувеличения, можно охарактеризовать как "деиндустриализация".

Наглядным примером этого являются итоги 10 месяцев текущего года, в течение которых отечественное промышленное производство падало в 6-и из них. В результате оно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%. Системность этой тенденции доказывается тем, что она была зафиксирована как в большинстве (15 из 25) регионов страны, где проводилось наблюдение, так и в значительном числе ключевых секторов промышленности. В частности, в легкой промышленности был отмечен спад выпуска продукции почти на 10%, производстве автотранспортных средств – почти на 9%, деревообработке и полиграфии – почти на 6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – почти на 5%, машиностроении – на 4%, металлургической промышленности – на 1,3%.

На роль движителей развития украинской экономики вместо промышленности в уходящем году претендовали сельское хозяйство, индекс роста продукции которого за 11 месяцев текущего года составил 102,4%; транспорт (рост грузооборота за 10 месяцев - 102,2%, пасажирооборота – 104,1%), строительство (индекс роста строительной продукции за 10 месяцев этого года – 120,8%), торговля (индекс физического объема оборота розничной торговли за 10 месяцев 2018 года в сравнимых ценах – 110,2%).

Оценивая, в целом, позитивно годовые итоги этих отраслей, хочется, все же, отметить, что ценность роста экономики заключается не в том, насколько велик его индекс, а в его способности трансформироваться в повышение благосостояния общества. И в этом контексте, рост промышленности был бы более предпочтителен. Во-первых, потому что именно ее развитие обладает одним из наиболее высоких мультиплицирующих эффектов на рост экономики в целом. Во-вторых, индустриальный сектор способен генерировать рабочие места с более высокой оплатой труда, чем большинство других отраслей. Так, к примеру, заработная плата, начисленная в среднем штатному сотруднику в октябре 2019 года в промышленности, была на 13,6% выше, чем в среднем по экономике. В то же время, в сельском хозяйстве и строительстве – почти на 11% ниже среднего уровня.

К тому же, рост в аграрном секторе обусловлен, в первую очередь значительным урожаем зерновых и зернобобовых культур, которых на 1 ноября было собрано на 14,4% больше, чем в прошлом году. Этот фактор слишком переменчив, чтобы можно было рассчитывать на него как на надежную основу стабильного роста экономики.

Другие сектора, обеспечившие рост экономики в этом году, в т.ч. строительство, транспорт и торговля ориентированы, в основном, на внутреннее потребление, что ограничивает их роль в качестве факторов устойчивого развития. Замкнутость на внутренний рынок сужает возможности упомянутых отраслей интегрироваться в транснациональные производственные цепочки, а их предприятий – перенять передовой опыт и технологии, повысить свою конкурентоспособность, а вместе с нею – и всей украинской экономики.

В этом контексте интерес представляют итоги, с которыми подходит к окончанию уходящего года внешняя торговля Украины. Как и в случае с ВВП, общие тенденции роста указанной сферы выглядят оптимистично, в то время как более глубокий взгляд на их динамику и структуру способен выявить причины для беспокойства. Так, с одной стороны, за 10 месяцев текущего года против аналогичного периода прошлого года экспорт украинских товаров вырос на 7,4%, а импорт в Украину – на 7,1%. С другой стороны, сравнение показателей 10 месяцев 2018 к 2017 году давало больший рост – экспорта на 10,3%, а импорта – на 17%. Рост экспорта за такой же период 2017 года к 2016 году был еще значительнее – 20,9%, а импорта – 27,4%. Налицо замедление динамики роста внешней торговли, как и преобладание импорта над экспортом. Вследствие этого отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-октябрь 2019 года – 8,5 млрд долларов США увеличилось по сравнению с тем же периодом 2017 года почти в 2 раза.

Еще больше вопросов вызывает анализ структуры украинского экспорта в динамике. Он показывает, что доля отечественной высокотехнологической продукции в общем объеме экспорта продолжает падать, в то время как удельный вес экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью – растет. К примеру, если по итогам 2013 года экспорт зерна и другой продукции растениеводства занимал 14% в общем объеме украинского экспорта, то в январе-октябре 2019 года его доля выросла до 25%. Схожим образом вырос удельный вес экспорта древесины и изделий из нее – с 1,8% до 2,9%. В то же время доля машиностроительной продукции в экспорте упала – с 11% до 8,9%, транспортных средств – с 5,3% до 1,7%.

Неравномерность темпов и сомнительное качество экономического роста, о которых велась речь выше, в значительной мере обусловлены динамикой инвестиционной деятельности, а также структурой источников капиталовложений и направлений их вложения. Нужно отметить, что объем инвестиций в украинскую экономику за истекшие 9 месяцев текущего года хоть и превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 12,5%, но остается значительно ниже, чем за тот же период 2013 года. В долларовом эквиваленте разница составляет свыше 31%.

Замедленное восстановление объемов инвестиционной активности сильно ограничивает темпы развития экономики и показывает, что к началу 2020 года Украина подходит с нерешенными вопросами неблагоприятного инвестиционного климата, слабой защиты частной собственности, обуздания коррупции и бюрократии. Перечисленные проблемы, наряду с военным конфликтом на востоке Украины, являются серьезными препятствиями для притока в страну инвестиций из-за рубежа и делают рискованными капиталовложения для банковского сектора. Это подтверждается данными статистики, которые показывают, что удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений, который и раньше был незначительным (2%), в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года упал до еще более мизерного значения – до 1%. Одновременно доля банковского сектора также снизилась вдвое – с 16% до 7%. Это значительно сузило возможности для роста отечественной экономики, ограничив его источники: средствами государственного бюджета, доля которого выросла с 2 до 4%; местных бюджетов – с 2% до 8%; собственными средствами предприятий – с 64% до 71%.

Отсутствие прогресса в улучшении инвестиционного климата, которое стало одним из негативных итогов уходящего года, еще более "выпукло" видно на примере динамики прямых иностранных инвестиций в экономике Украины. С одной стороны, портфель таких инвестиций за 9 месяцев текущего года увеличился почти на 2,2 млрд долларов США, что на 334 млн долларов США больше, чем за тот же период прошлого года. Однако, если отбросить факторы курсовой разницы, изменения стоимости, утраты и переклассификации инвестиций, становится заметным явное сокращение поступлений прямых иностранных инвестиций и рост их выбытия, которые происходят в течение нескольких последних лет. Так, за 9 месяцев прошлого года в сравнении с тем же периодом 2017 года поступление иностранного капитала сократилось на 13%, а выбытие увеличилось почти на 4%. Поступление за 9 месяцев текущего года уменьшилось на 2,5%, а выбытие - выросло в 2 раза.

Однако, еще более тревожным итогом уходящего года, чем перечисленные проблемы сами по себе, стало их непонимание новым составом правительства, либо, что еще хуже, игнорирование указанных проблем и их социальных последствий. Одним из свидетельств этого стало отсутствие в Программе деятельности нынешнего состава Кабинета Министров как стратегического видения путей активизации экономического развития за счет возрождения отечественной промышленности, так и конкретных шагов в этом направлении.

В целом надо заметить, что ответственность за социально-экономические итоги уходящего года можно возложить на теперешний состав Правительства лишь частично, поскольку оно приняло на себя обязательства по развитию экономики только в конце августа текущего года. В то же время, неудовлетворительное состояние дел в некоторых сферах в значительной степени связано с просчетами и неэффективной работой нынешнего Кабинета Министров.

В полной мере это касается выполнения главного финансового документа Украины – Государственного бюджета на 2019 год, результаты которого стали одними из худших за последние годы. В частности, согласно оперативным данным Госказначейства план по доходам общего фонда Госбюджета за январь-декабрь текущего года недовыполняется на 7,4% (по состоянию на 23 декабря). Аналогичная ситуация наблюдается и с бюджетными расходами, финансирование которых правительством за 10 месяцев этого года отстает от плана почти на 9%. При этом, худший уровень выполнения плана расходов наблюдается именно по тем статьям бюджета, которые непосредственно связаны со стимулированием экономического роста и реализацией важнейших социальных функций государства. К примеру, меры по поддержке экономики профинансированы на 30,6% меньше, чем предусмотрено планом, здравоохранение – на 15,7%, образование – на 12,9%.

К антирекордам уходящего года можно отнести значительный рост долгов по зарплатам, которые с начала года увеличились на 30% и к 1 ноября превысили 3,4 млрд гривен – это максимальный уровень за все годы независимости. Сами зарплаты хоть в среднем и выросли, но в долларовом эквиваленте в среднем остаются на 5% ниже уровня 2013 года. То же касается и среднего уровня пенсий, который в долларовом выражении на 34% ниже показателя 2013 года.

Номинальное же увеличение зарплат и пенсий в национальной валюте существенно отстает от темпов роста цен и тарифов. Так, к примеру, итогом 11 месяцев текущего года стало подорожание тарифа на горячее водоснабжение и отопление на 14,4%, водоснабжение – на 12,3%, канализацию – на 11,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 6,6%, содержание и ремонт жилья – на 4,1%.

Результатом такой ситуации стал дальнейший рост задолженности населения за коммунальные услуги, которая лишь за октябрь выросла по оплате газа на 600 млн гривен, содержания домов и придомовых территорий – на 100 млн гривен, централизованного снабжения холодной водой и водоотвода – на 100 млн гривен, электроэнергии – на 300 млн гривен. В целом за октябрь этого года долги населения за перечисленные услуги выросли на 1,1 млрд гривен, достигнув отметки в 52,1 млрд гривен.

В то же время, следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные данные статистики хоть в целом и способны описать природу, суть и результаты процессов, происходивших в экономике в течении уходящего года, но, взятые безотносительно людей, их настроений и оценок, остаются всего лишь цифрами. Чтобы понять, как оценивают прогресс экономики в 2019 году сами граждане, следует обратиться к результатам социологических исследований.

Это важно еще и потому, что чувства, с которыми украинцы подходят к новогоднему рубежу, в значительной мере определяются теми надеждами, которые они возлагали на победителей президентских и парламентских выборов текущего года. Речь идет о Президенте Украины Владимире Зеленском, а также его политической силе "Слуга народа", которые сформировали моно-большинство в парламенте и текущий состав правительства, консолидировав, таким образом, в своих руках всю полноту исполнительной и законодательной власти, а значит - приняв на себя полную ответственность за решение социально-экономических проблем в стране.

Насколько эти надежды воплотились в жизнь отвечает, к примеру социологическое исследование "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года", выполненное Центром социальных и маркетинговых исследований СОЦИС. Согласно приведенным в нем данным к началу декабря 28% опрошенных подошли с ощущением, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Отмечается, что согласно октябрьскому исследованию того же центра доля опрошенных с пессимистической оценкой была значительно ниже – 21,6%. Одновременно доля оптимистически настроенных респондентов лишь за один месяц сократилась с 22,1% в конце октября до 16,1% в конце ноября. При этом с уверенностью можно предположить, что негативные оценки связаны именно с итогами социально-экономического развития, поскольку проблемы такого характера занимают первые места в рейтинге вопросов, тревожащих респондентов. Важно отметить, что согласно опросу, проблема низких зарплат и пенсий беспокоила опрошенных практически в той же мере, что и военный конфликт на востоке Украины, а следующими за ними по значимости с небольшим отрывом шли проблемы роста коммунальных тарифов, цен на основные товары и безработица. Следует также заметить, что указанная очередность по сравнению с предыдущими опросами практически не изменилась, что говорит о не спадающей актуальности экономических проблем и отсутствии существенного прогресса в их решении в течение года.

Схожую картину оценок гражданами Украины итогов года показывает исследование, проведенное Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Согласно его данным к началу ноября этого года доля респондентов, позитивно оценивавших направление изменений в стране, сократилась до 37,5% с 57,2% в начале сентября. Удельный же вес пессимистов увеличился с 16,8% до 35,4%. При этом, среди проблем, которые с начала года обострились, по мнению респондентов, преобладали социально-экономические: рост цен и тарифов, низкое качество здравоохранения, ухудшение социальной защищенности, падение уровня достатка семей, недостаточный размер зарплат и тому подобные.

Подводя итоги приведенной оценке результатов социально-экономического развития страны в уходящем году, хотелось бы предупредить читателей от необоснованного оптимизма по поводу роста отдельных макроэкономических показателей. Анализ их динамики в предыдущие годы и структурных изменений наводит на неутешительные выводы о том, что одним из итогов 2019 года станет отсутствие позитивных сдвигов в решении глубинных проблем украинской экономики.

Несмотря на некоторый рост капиталовложений, их объем остается недостаточным, в первую очередь потому, что источники, по причине неблагоприятного инвестиционного климата, сведены к бюджетным ассигнованиям и собственным средствам предприятий.

Из-за этого и отсутствия со стороны Правительства действенных мер по стимулированию развития приоритетных отраслей, промышленность продолжает деградировать. Развитие экономики подпитывается, преимущественно, ростом сельского хозяйства, результат которого слишком переменчив, чтобы быть фактором устойчивого развития, и отраслей, ориентированных на внутренний рынок.

В этих условиях нарастают угрозы закрепления сырьевого характера экономики страны в международной системе разделения труда и снижения ее конкурентоспособности на глобальном рынке, что, в частности, заметно по изменениям товарной структуры внешней торговли.

Перечисленные и другие негативные тенденции остро ощущаются людьми, среди прочего, через постоянный рост цен и тарифов, который опережает увеличение уровня зарплат, пенсий и социальных гарантий.

Нарастание пессимизма в оценках людьми итогов года заметно по результатам социологических исследований. Они показывают, что настроение, с которым значительное количество граждан страны подходят к новогодним и рождественским праздникам, подпорчено экономическими трудностями и социальными неурядицами.