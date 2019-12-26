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  • Фонд соцстрахования хочет запретить "секонд-хенд" как гуманитарную помощь
26 декабря 2019, четверг, 15:42 219
Политика 2019-12-26T16:00:02+02:00
Українські Новини
Фонд соцстрахования хочет запретить "секонд-хенд" как гуманитарную помощь

Фонд соцстрахования хочет запретить "секонд-хенд" как гуманитарную помощь

Елизавета Кесельман
Фонд соцстрахования, Секонд-хенд, запрет секонд-хенд, Гуманитарная помощь
Секонд хенд.Фото: Википедия
Секонд хенд.Фото: Википедия

Фонд социального страхования намерен запретить ввоз вещей "секонд-хенд" в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передают Українськi Новини.

"Пока для того, чтобы мы усилили контроль над ввозом товаров гуманитарной помощи предлагаются изменения в нормативно-правовых актах. Запретить ввоз на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи ранее использованную одежду и обувь, кроме специального назначения, которые направлены Вооруженным силам, СБУ, ВМС, ДНС, учреждениям здравоохранения", - сказал он.

Кроме этого, необходимо будет за 2 недели отправлять документы с просьбой о признании грузовика гуманитарной помощью, детально описывать каждую единицу, ввезенную в страну.

Фонд соцстрахования в свою очередь намерен расширить ряд причин для исключения грузовика из реестра гуманитарных грузов, а также обязать получателей предоставлять отчет о распределении товаров гуманитарного груза среди граждан.

По словам Коваля, бюджет государства теряет около 2 млн долларов в неделю из-за неуплаты таможенной пошлины гуманитарными грузовиками.

Он также отметил, что за 5 заседаний под его председательством поступило 437 заявок на признание груза гуманитарным. В среднем, это 707 тыс. тонн груза в месяц, при этом 142 гуманитарных груза были одобрены.

Он отметил, что после проверки, достигает ли эта помощь граждан, оказалось, что меньше трети нуждающихся получают заявленные товары.

Гуманитарный груз не платит таможенной пошлины, также, при наличии документа о признании груза гуманитарным, таможенный контроль не имеет права проверять содержимое грузовика.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале в ООН создали фонд гуманитарной помощи Донбассу. 

Также Германия решила выделить Украине €850 тыс. гумпомощи для Донбасса. 

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