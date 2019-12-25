В Николаеве кладут асфальт прямо в лужи во время дождя, а в Днипре ребенок побежал под колеса машин к зовущей его матери

В Николаеве кладут асфальт прямо в лужи во время дождя, а в Днипре ребенок побежал под колеса машин к зовущей

"Отжал" у старика: патрульные Днипра задержали вора банковских карт (фото)

Во время съема денег в банкомате пожилой днепрянин лишился карты. Ее у него под видом "помощи" отобрал неизвестный, сообщает "Днепр час". 69-летний мужчина, оставшись без карты и денег, уже из дома позвонил на линию 102. Он рассказал, что, когда снимал в банкомате деньги, к нему подошел неизвестный и предложил помощь. Тот согласился. Но злоумышленник взял карту и убежал. Правоохранители начали разыскивать вора по приметам. Вскоре похожего по описанию человека увидели на соседней улице. Когда к нему подошли полицейские, тот выбросил на землю банковскую карточку. Позже пострадавший узнал свою карточку и смог забрать ее. Вора доставили в отделение полиции.

В Днипре ребенок побежал под колеса машин к зовущей его матери (видео)

В Днипре горожане зафиксировали, как ребенок 4-5 лет бежит через оживленную дорогу на встречу матери, которая его зовет. Это видео невозможно смотреть спокойно, передает "Наше Місто". Водитель первого автомобиля, увидев мальчика не обочине, притормозил еще задолго до того, как тот решился бежать. Зато водитель микроавтобуса, который ехал следом, его не видел. И только то, что малыш долго сомневался, бежать ему или нет, а бус в это время увеличил скорость, спасло ребенку жизнь. К сожалению, маму на видео не видно. Поскольку возникает огромное желание поговорить с ней по душам.

В Николаеве кладут асфальт прямо в лужи во время дождя.

Несмотря на выходной день и дождливую погоду, николаевские дорожники усиленно осваивают бюджетные деньги, сообщают "Новости-N". В редакцию позвонили жители Николаева, и сообщили, что возле их дома во время интенсивного дождя, прямо в лужи укладывают асфальт. Выехавший на место корреспондент "Новостей-N" убедился, что жители были правы: во дворе находится пять единиц дорожной техники и ударными темпами ведутся работы. Асфальт укладывается прямо в лужи.

В Сумской области водитель, сбивший мужчину, хотел покончить жизнь самоубийством.

По ходатайству следователя и прокурора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 47-летнему жителю Великописаревского района Сумской области, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщает "Ваш шанс". По словам задержанного, он испугался и планировал покончить жизнь самоубийством, однако не решился. Инцидент случился около 18:30 на территории Великописаревского района Сумской области, между селами Рябина и Кириковка. Автомобиль совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Им оказался 53-летний местный житель, который ехал на работу. В течение суток правоохранители разыскали и задержали виновника смертельной аварии.

"Давай договоримся. Погоди, все будет шито-крыто": в Виннице поймали водителя под "феном".

"Все будет шито-крыто", - говорил водитель сотруднику полиции во время оформления документов. Но как мужчина не старался – договориться не вышло, сообщает "20 минут". 23 декабря патрульные остановили автомобиль Volkswagen Jetta за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что у него дрожали руки и зрачки не реагировали на свет предложили 35-летнему нарушителю пройти осмотр у врача-нарколога. После того как в крови водителя выявили амфетамин, сотрудники полиции составили на наго протокол за вождение в состоянии наркотического опьянения. Во время составления протокола, мужчина настойчиво предлагал инспекторам "договориться". Не остановило его и предупреждение патрульного о том, что за подобные действия предусмотрена криминальная ответственность.