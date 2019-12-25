Антон Кучухидзе: Легализация игорного бизнеса - Кабмин пошел по беспределу

Уже – конец года. 2020й Украина, в идеале, должна была встречать с легализированным игорным бизнесом, доходы от которого должны были пойти на увеличение бюджетных статей затрат на социальную защиту граждан. Но чуда не случилось. Называя вещи своими именами, стало очевидным, что Кабмин провалил договоренности с президентом: законопроект о легализации игорного бизнеса не принят. Дедлайн от Президента Украины до 1 декабря 2019 г. провален.

Почему так произошло и кто виноват? Ответ прост – во всем виноват Кабмин, который не организовал широкую дискуссию в парламенте и не проработал единый эффективный законопроект с участниками рынка. Вместо дискуссии Кабмин предложил представителям игорного бизнеса - правовой беспредел, ибо во время рейдов в прошлую пятницу пострадали даже такие представители, которые занимаются только частью игорного бизнеса абсолютно легально. Какой результат? Кабмин растоптал всякое доверие бизнеса к созданию эффективной системы регулирования игорного рынка.

Такая ситуация не внушает оптимизма, что будут в будущем законопроекте учитывать профессиональный голос бизнеса. Президент, на самом деле, хотел, как лучше, а Кабмин сделал все, как всегда. Такая ситуация устраивает только лотереи, видать у них сильное беспредельное лобби в новой структуре правительства.

Украина идет не по европейскому пути открытия рынков, а путем диктатуры. Рынок земли, игорный бизнес не могут быть базаром со смотрящими во главе и прочими криминальными элементами. В развитых странах в этих легальных сферах трудятся профессионалы, а не криминалитет.

Кабмин заложил в бюджет 20-го года 4 млрд грн от легализации игорного бизнеса, и из-за своего непрофессионализма, не смог обеспечить наполнение социальных программ от игорного бизнеса. Если Кабмин будет оставаться глухим и будет дальше поддерживать лотереи, это не спасет игорный бизнес от сохранения львиной доли игорного бизнеса в тени.

Одним словом - доигрались! Есть большая угроза, что деньги останутся на улице и не попадут в бюджет страны.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Украинские новости"