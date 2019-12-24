Смертельное ДТП в Киеве образовало километровую пробку в обе стороны

Во вторник вечером, 24 декабря, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадало трое человек, один из которых погиб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передают Українські Новини.

В результате аварии на Обуховской трассе погиб один человек и двое пострадали. Водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и влетел в Opel Insignia.

Из-за силы удара из автомобиля вылетел двигатель и аккумулятор. Большая часть Hyundai разлетелась на части.

ДТП в Голосеевском районе. Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

ДТП в Голосеевском районе. Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

"Один человек погиб и двое пострадали. Тяжелое лобовое ДТП с пострадавшими в Киеве на Чапаевке. Столкнулись Хюндай Туксон и Опель. В Туксоне молодой мужчина лет 30 без признаков жизни. Пробка с обеих сторон около 1 километра", - говорится в сообщении.

Полиция призвала водителей быть осторожными на мокрой дороге и беречь свою жизнь.