В Одессе автомобиль сбежал со стоянки и помчался в пешеходную зону, а в Днипре синица перепробовала всю выпечку в супермаркете

В Одессе автомобиль сбежал со стоянки и помчался в пешеходную зону, а в Днипре синица перепробовала всю выпечк

В Одессе вор оставлял записки

В ходе профилактической отработки в центре Одессы правоохранители разоблачили похитителя автономеров, сообщает "odessa.net.ua". Злоумышленник снимал с транспортных средств номерные знаки, а владельцу оставлял записку с предложением вернуть имущество в обмен на пополнение мобильного счета.При задержании у 30-летнего одессита полицейские изъяли несколько пар автономеров и блокнот с адресами их хранения.Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлениям. Продолжается досудебное расследование.

В Одессе автомобиль сбежал со стоянки и помчался в пешеходную зону

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель BMW оставил машину у шлагбаума возле Археологического музея в Одесе, не поставив ее на ручной тормоз. Неожиданно автомобиль начал двигаться: протаранил заграждение и неуправляемый поехал в пешеходную зону. Благодаря тому, что водитель не успел отойти далеко, авто удалось вовремя взять под контроль. Шлагбаум тоже не получил явных повреждений и даже сохранил способность к работе.Водителю после беседы с коммунальщиками позволили спокойно уехать, ведь все закончилось благополучно, сообщает "odessa.net.ua".

В городе Валки Харьковской области в ДТП пострадали полицейские

На трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с полицейским MitsubishiOutlander, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает "Время". Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию и столкнулся со служебной машиной полиции, которая двигалась навстречу.

Фото: Нацполиция

Птичка тоже кушать хочет: в Днипре синица перепробовала всю выпечку в супермаркете

В отделе выпечки приднипровского супермаркета заметили синичку. Что делала там уличная птица, и как отнеслись к этому местные жители, сообщает "Наше Місто".Синицу на булках и пирожках сфотографировала Юлия Чазова и поделилась своим недоумением c пользователями Facebook. По ее словам, крылатый дегустатор попробовал почти каждую булочку. На фото видно, что сотрудники супермаркета не обращают на птицу никакого внимания, хотя это противоречит санитарным нормам. Она свободно перемещается по открытым витринам с подносами.В комментариях многие порадовались за птичку. И все же большинство комментаторов оказались более брезгливыми и вспомнили о неприятных находках в еде и тех, кто не соблюдает правила гигиены и берет неупакованные продукты руками без перчаток.

В Днипре задержаны подозреваемые в покушении на заказное убийство

В Днипре 29 января неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyota. На время взрыва в салоне автомобиля находился 46-летний водитель и пассажир. В результате взрыва люди не пострадали. На месте происшествия был обнаружен хвостовик от выстрела РПГ.В ходе расследованияправоохранители установили, что к покушению на убийство причастны четверо мужчин. Они спланировали преступление и распределили между собой роли. По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю с ручного противотанкового гранатомета.Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в г.Днипро. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные - жители г. Днипро и г. Синельниково возрасте 30 - 55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство. Мужчинам грозит наказание - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас следственные действия продолжаются, сообщает "Днепр час".

В Сумкой области пиротехники обезвредили авиационную бомбу

23 декабря группа пиротехников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Путивльском районе Сумской области уничтожили авиационную бомбу SC-50 времен войны, сообщает "Ваш шанс". На опасный предмет ранее наткнулся местный житель в лесу на расстоянии 500 м от жилого сектора одного из местных сел. Пиротехники изъяли опасную находку вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

По-волшебному: в окна Николаевской детской областной больницы постучали Деды Морозы

Болеть всегда невесело. И вдвойне обидно попасть в больницу накануне Нового года… Но благодаря инициативе активистов пациенты Николаевской детской областной больницы на всю жизнь запомнят Деда Мороза, который постучался в окошко палаты.23 декабря восемь Дедов-альпинистов и Снегурочка спустились с крыши и раздали маленьким пациентам 325 подарков,сообщают "Николаевские новости". Громко и весело приветствовали их ребята, от души радуясь тому, что праздничные чудеса не обошли их стороной. Мероприятие в целом дало и детям, и их родителям, и медицинским работникам большой заряд положительных эмоций. Который обязательно поспособствует скорейшему выздоровлению.

Фото: niknews.mk.ua