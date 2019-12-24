подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" пользуются чат-ботом Viber 7104.ua
24 декабря 2019, вторник, 17:16 86 Пресс-релиз
Политика 2019-12-24T17:17:46+02:00
Українські Новини
Около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" пользуются чат-ботом Viber 7104.ua

Около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" пользуются чат-ботом Viber 7104.ua

Валерия Драгомирова
Харьковгаз Сбыт. Фото: khgaszbut.104.ua
Харьковгаз Сбыт. Фото: khgaszbut.104.ua

С начала года к использованию чат-бота 7104.ua в бесплатном мессенджере Viber присоединилось около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт". Сейчас этот сервис дополнен новой опцией: возможностью получить счета за газ по пяти лицевым счетам.

В течение года ООО "Харьковгаз Сбыт" совершенствовало и дополняло функции аккаунта. Сейчас есть возможность полноценно управлять пятью лицевыми счетами: получать платежки, платить через Viber за газ, контролировать состояние лицевых счетов и поступления платежей. После формирования платежки ООО "Харьковгаз Сбыт", она автоматически становится доступной и отображается на лицевом счете пользователя чат-бота 7104.ua.

"Кроме чат-бота в Viber, компания завершает тестирование аккаунта в мессенджере Telegram. Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли оперативно получать необходимую информацию и иметь доступ к своим лицевым счетам", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

Кроме чат-бота в Viber, дистанционно решить газовые вопросы возможно:

  • Через Личный кабинет на сайте 104ua;
  • Воспользовавшись мобильными приложениями 104 Mobile, 104 Mobile Light.
  • С помощью специалистов контакт-центра ООО "Харьковгаз Сбыт".

Чат бот 7104.ua был открыт в начале 2019 года. Вскоре аналогичные возможности будут открыты и в мессенджере Telegram.

 
Архив
Новости
Forbes объявил список самых дорогих спортсменов десятилетия, который возглавил боксер 17:48
Гривна продолжает расти: какой курс валют после выходного установил НБУ 17:46
Общий госдолг в ноябре увеличился до $82,8 млрд 17:46
Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ 17:29
Суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла 17:23
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok