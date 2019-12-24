Около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" пользуются чат-ботом Viber 7104.ua

С начала года к использованию чат-бота 7104.ua в бесплатном мессенджере Viber присоединилось около 10 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт". Сейчас этот сервис дополнен новой опцией: возможностью получить счета за газ по пяти лицевым счетам.

В течение года ООО "Харьковгаз Сбыт" совершенствовало и дополняло функции аккаунта. Сейчас есть возможность полноценно управлять пятью лицевыми счетами: получать платежки, платить через Viber за газ, контролировать состояние лицевых счетов и поступления платежей. После формирования платежки ООО "Харьковгаз Сбыт", она автоматически становится доступной и отображается на лицевом счете пользователя чат-бота 7104.ua.

"Кроме чат-бота в Viber, компания завершает тестирование аккаунта в мессенджере Telegram. Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли оперативно получать необходимую информацию и иметь доступ к своим лицевым счетам", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

Кроме чат-бота в Viber, дистанционно решить газовые вопросы возможно:

Через Личный кабинет на сайте 104ua;

Воспользовавшись мобильными приложениями 104 Mobile, 104 Mobile Light.

С помощью специалистов контакт-центра ООО "Харьковгаз Сбыт".

Чат бот 7104.ua был открыт в начале 2019 года. Вскоре аналогичные возможности будут открыты и в мессенджере Telegram.