Победителей ученического конкурса "Я - журналист" наградили в Киеве

В Национальном союзе журналистов наградили победителей десятого всеукраинского конкурса ученических работ - «Я - журналист!" За призовые места боролись четыреста сорок шесть участников из всех областей. Об этом сообщают "Подробности".

Гран-при получила одиннадцатиклассница Ксения Сторчак, которая поразила основателей конкурса историей из жизни вынужденных переселенцев из Донбасса. Ксения пересказала историю женщины, которая беременной сбежала от войны, оставив там свой дом и бизнес. И начала новую жизнь.

"Я сейчас невероятно счастлива, я вдруг участвую в этом конкурсе, в прошлом я заняла второе место, а в этом году я получила гран-при. Готовила материал около месяца. Особенность конкурса в том, что надо не только конкурсную работу подготовить, а еще написать эссе "Почему я хочу стать журналистом». Самым сложным было подготовить материал, ведь это очень затратно по времени и морально тяжело было пропустить всю историю через себя. я надеялась, но это стало для меня очень большим сюрпризом ", - говорит Ксения Сторчак, победительница всеукраинского конкур в «Я - журналист!".

Новую номинацию "Сила духа" основали в целях адаптации детей с инвалидностью в обществе. Руководители проекта говорят, такая инициатива нужна для распространения историй успеха детей с особыми потребностями. Одна из них - пятикласниця Ева Киевщины. Она написала не только рассказы, но и добавила свои рисунки и вышивки. Хотя по возрасту Ева молодая, и ей не отказали в участии. Организатор мероприятия Виталий Голубев зачитывает фрагмент из произведения девочки.

"Я еще маленькая девочка, девочка с дцп диагнозом, как и все мои сверстники мечтательная. Вот так мечтая уже выбрала себе профессию - журналистика. Как это мне нравится. Я родилась на 26 неделе, имея вес всего 907 гр. Я родилась, мир принял меня .... Если бы я действительно была журналистом, то обратилась бы к таким как я и на примере жизни Хокинга, Бетховена, резвельта и доказала, что болезнь - не помеха. Давайте громкими аплодисментами отметим Еву ", - говорит Виталий Голубев, организатор Всеукраинского конкурса «Я - журналист!".

В союзе журналистов Украины такие начинания всячески поощряют не только призами, - школьники получили советы о реальных сложностей в освоении такой ответственной профессии. Своим видением будущего этой сферы поделился известный журналист Сергей Томлиенко.

"Информационное пространство кардинально меняется, мы видим, что развитие мобильного интернета, развитие социальных сетей, технологий, он кардинально меняет информационный ландшафт и очевидно, что лидерство в будущем сохранять именно те, кто дружит с технологией. Поэтому мы с большой надеждой смотрим на молодежь, когда вы экспериментирует с разными форматами, но будете приводить к тому, что журналисты-журналисты сохранять лидерство в информировании населения ", - говорит Сергей Томлиенко, председатель союза журналистов Украины.

В этом году учредители конкурса радуются: им удалось собрать одинаковое количество работ по Луганской и Львовского областей, а это значит, что такие меры набирают популярность теперь по всей стране. Лидеры в области журналистики говорят, укрепить единство Украинской возможно в том числе и через поддержку будущих специалистов.