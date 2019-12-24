Кабмин упростил для детей пересечение админграницы с оккупированным Крымом

Кабинет министров упрощает пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Оккупационные службы продолжают создавать неудобства для граждан, следующих через админграницу с временно оккупированной территории АР Крым.

Также в прошлом году сообщалось, что на новогодние и рождественские праздники охрану границы усилят: опасаются мигрантов, оружия и средств террора.