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  • Дмитрий Раимов: Украинские депутаты на пьянках в Минске выступают
24 декабря 2019, вторник, 11:11 1056 Мнение
Политика 2019-12-24T11:11:01+02:00
Українські Новини
Дмитрий Раимов: Украинские депутаты на пьянках в Минске выступают

Дмитрий Раимов: Украинские депутаты на пьянках в Минске выступают

Тимофей Борзенко
Дмитрий Раимов, Святослав Вакарчук

Политтехнолог Дмитрий Раимов высказал свое мнение о резонансном выступлении группы "Океан Эльзы" во главе с ее фронт-мэном, а по совместительству - народным депутатом Украины и лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком на предновогоднем корпоративе IТ-компании в Минске.

"МАМА, Я НЕ ХОЧУ

Быть депутатом. Наши депутаты на пьянках в Минске выступают.

Это я о Вакарчуке на корпоративе в Минске.

В детстве я представлял себя парламентарием, в костюме. Не иначе как джентельмен.

И все как в США или Британии. Законы пишу.

А стая народа захватила здание парламента. Как стая обезьян в том фильме.

Заказать члена парламента воюющей страны на пьянку.

Ну круто."

Как сообщил портал golos.ua, гонорар Вакарчука составил около 100 тсы евро.

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