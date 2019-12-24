Политтехнолог Дмитрий Раимов высказал свое мнение о резонансном выступлении группы "Океан Эльзы" во главе с ее фронт-мэном, а по совместительству - народным депутатом Украины и лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком на предновогоднем корпоративе IТ-компании в Минске. "МАМА, Я НЕ ХОЧУ Быть депутатом. Наши депутаты на пьянках в Минске выступают. Это я о Вакарчуке на корпоративе в Минске. В детстве я представлял себя парламентарием, в костюме. Не иначе как джентельмен. И все как в США или Британии. Законы пишу. А стая народа захватила здание парламента. Как стая обезьян в том фильме. Заказать члена парламента воюющей страны на пьянку. Ну круто." Как сообщил портал golos.ua, гонорар Вакарчука составил около 100 тсы евро.