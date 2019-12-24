Стриптиз в Нацбанке. "Новый Вятрович" против СС "Галичина"

Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже до конца года. После договоренностей Зеленского и Путина это подтвердил Кучма во время видеосвязи с Трехсторонней контактной группой. Значит, к Новому году наших пленных можно ждать домой.В Национальном банке Украины впервые показали стриптиз. Вот видео, где девушки выплясывают прямо на балконе центрального операционного зала во время корпоратива. Старик Смолий оказался "шалунишкой". Теперь понятно, что означает "независимость НБУ"! Если бы за ним не следили, он бы там вообще бордель открыл.Россия заявила, что договорилась с Украиной о цене на транзит газа. Но не все так просто. Почитайте подписанный протокол, который агентство раздобыло благодаря Юрию Дощатову. В последний момент удалось выкинуть из схемы транзита австрийского посредника. По мудреной схеме для "Нефтегаза" транзит может быть убыточным, а для оператора ГТС Украины – прибыльным.Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко. Хотя за него все воскресенье пели музыканты на Хрещатике. Но факты – вещь упрямая. У Антоненко дома нашли мину, в которой было взрывное вещество аналогичное тому, в результате использования которого погиб журналист Шеремет."Бабья зима" установила новый температурный рекорд декабря. Метеорологи зафиксировали более 10 градусов тепла, что соответствует середине осени.Гривна продолжает укрепляться. Банкиры прогнозируют стабилизацию или разворот курса не ранее середины февраля. Почитайте их прогноз.Неделя обещает быть дождливой. Но ближе к выходным похолодает. А на сам Новый год обещают даже снег.Kiss peace loveДенис ИванескоПодписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.