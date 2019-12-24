подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
24 декабря 2019, вторник, 07:00 160 Новости дня
Общество 2019-12-24T07:00:02+02:00
Українські Новини
Стриптиз в Нацбанке. "Новый Вятрович" против СС "Галичина"

Стриптиз в Нацбанке. "Новый Вятрович" против СС "Галичина"

Денис Иванеско
обмен пленными, Леонид Кучма, НБУ, Новый год, Андрей Антоненко, Прогноз погоды

Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже до конца года. После договоренностей Зеленского и Путина это подтвердил Кучма во время видеосвязи с Трехсторонней контактной группой. Значит, к Новому году наших пленных можно ждать домой.


В Национальном банке Украины впервые показали стриптиз. Вот видео, где девушки выплясывают прямо на балконе центрального операционного зала во время корпоратива. Старик Смолий оказался "шалунишкой". Теперь понятно, что означает "независимость НБУ"! Если бы за ним не следили, он бы там вообще бордель открыл.

Россия заявила, что договорилась с Украиной о цене на транзит газа. Но не все так просто. Почитайте подписанный протокол, который агентство раздобыло благодаря Юрию Дощатову. В последний момент удалось выкинуть из схемы транзита австрийского посредника. По мудреной схеме для "Нефтегаза" транзит может быть убыточным, а для оператора ГТС Украины – прибыльным.

Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко. Хотя за него все воскресенье пели музыканты на Хрещатике. Но факты – вещь упрямая. У Антоненко дома нашли мину, в которой было взрывное вещество аналогичное тому, в результате использования которого погиб журналист Шеремет.

"Бабья зима" установила новый температурный рекорд декабря. Метеорологи зафиксировали более 10 градусов тепла, что соответствует середине осени.

Гривна продолжает укрепляться. Банкиры прогнозируют стабилизацию или разворот курса не ранее середины февраля. Почитайте их прогноз.

Неделя обещает быть дождливой. Но ближе к выходным похолодает. А на сам Новый год обещают даже снег.

Kiss peace love
Денис Иванеско

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: обмен пленными Леонид Кучма НБУ Новый год Андрей Антоненко Прогноз погоды

Архив
Новости
Стриптиз в Нацбанке. "Новый Вятрович" против СС "Галичина" 07:00 Новости дня
Александр Левцун: Динамика удовлетворенности работой Президента Зеленского 06:22 Мнение
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
НБУ продолжает укреплять гривну: официальный курс валют на вторник 06:00
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok