Недавно социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса населения Украины. По сравнению с концом ноября уровень удовлетворенности работой Президента Украины Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%. То есть за 2 недели произошло увеличение показателя почти на 10%! Одновременно уменьшилась доля негативных оценок деятельности Зеленского - с 33 до 25%.

Что стало причиной такого роста? Опрос населения проводился сразу после саммита "нормандской четверки" в Париже - с 13 по 17 декабря. Что называется – по свежим впечатлениям. Саммит привлек к себе большое внимание украинских граждан. Две трети (66%) опрошенных указали, что осведомлены ("знают") о прошедшей встрече, еще 20% респондентов – "что-то слышали о ней".

Значительная часть опрошенных (31%) считает, что переговоры Зеленского с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увенчались скорее успехом. Тех, кто считает итоги встречи "скорее неудачей" - в 5 раз меньше (6%). В целом доминировала точка зрения, что результаты переговоров нельзя однозначно охарактеризовать "успехом" или "неудачей". По крайней мере, у респондентов не было повода говорить о капитуляции.

Исследование показало, что тема мира очень важна для украинцев. Население внимательно следит за новостями, которые касаются мирных переговоров. Люди эмоционально реагируют на подобные события. И они ждут реальных подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Именно поэтому, встречу "нормандской четверки" многие украинцы восприняли с воодушевлением. После 3 лет дипломатического тупика наконец появилась надежда, что мирные переговоры принесут практические результаты и война закончится. Соответственно, переговоры в Париже принесли символические бонусы для имиджа Зеленского. Однако важно понимать, что речь идет о ситуативном росте кредита доверия Президенту. Кредите, который предстоит оправдать уже в ближайшее время.

Саммит "нормандской четверки" четко определил временные рамки ("дедлайн") для этих ожиданий: 4 месяца. Если до следующей встречи не будет ничего сделано для реализации Минских договоренностей, а саму встречу отменят - украинцы отреагируют так же эмоционально. Но в этом случае, имидж Зеленского серьезно пострадает.

Стоит вспомнить, что Петр Порошенко победил на президентских выборах 2014 года, обещая людям добиться мира. Избиратели активно поддержали его, потому что воспринимали его в качестве как миротворца. А проиграл Порошенко в 2019 году как категорический противник компромисса на мирных переговорах.