Старые кадры возвращаются в ГАСИ и возвращают туда коррупционные схемы, - СМИ

Министерство развития общин и территорий во главе с Аленой Бабак продолжает курс предшественников и закрывает глаза на беспорядок и коррупцию в Государственной архитектурно-строительной инспекции. По некоторым данным, руководитель министерства избрала своим руководителем экс-главу ГАСИ Алексея Кудрявцева, который осуществляет "бешеные попытки" надеть маску реформатора, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его схемах, созданных за многолетнюю каденцию, сообщает портал "OB".

"Следствием этого является провальный конкурс на должность председателя ГАБИ и возложение обязанностей на Александра Строкачо, которого называют ярким представителем коррупционного группировки Кудрявцева. По некоторым данным, он много лет контролирует деятельность государственного органа. В Одесской области Строкач восстановил в должности наиболее одиозного директора Департамента ГАСИ в Одесской области - Василия Буюкли. Получивший эту должность не имея ни специального образования, ни опыта руководства, как в свое время и сам Кудрявцев. По крайней мере в отличие от последнего, в Буюкли есть настоящий диплом об образовании", - говорится в статье.

По данным издания, в "коррупционном пищевой цепи" сейчас происходит борьба за первенство. И Буюкли якобы решил этим воспользоваться - начал наполнять регион проблемными стройками при достаточно небольшой прибыль.

"В качестве примера, село Крыжановка, а фактически давно уже один из районов Одессы, расположенный на берегу Черного моря, которое является достаточно привлекательным для застройщиков. Именно в этом селе удалось построить ЖК "Микрорайон Якоря". В свое время Департаментом ГАСК в Одесской области в результате выявленных нарушений строительные работы остановлены, а регистрацию декларации о начале выполнения строительных работ отменено в 2017 году. Кроме того, были отменены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, выданных отделом градостроительства Лиманского районной государственной администрации на указанный объект", - сообщается в материале.

По данным СМИ, вместо устранения нарушений и исправления документации, застройщик воспользовался общеизвестной схеме "черных регистраторов" и оформил право собственности на объект незавершенного строительства на вновь юридическое лицо ООО "Якоря Риэлт".

"Если совершил Департамент ГАСИ в Одесской области свои полномочия по проверке предписания о остановке строительных работ? Может добились от застройщика устранения нарушений при строительстве и исправления градостроительной документации? Напротив, Буюкли решил действовать в интересах застройщика, и позволил выдать разрешение на реконструкцию помещений цокольного этажа в 4-х секционном 5-ти этажном многоквартирном жилом доме", - пишет портал OB.

Издание констатирует, что такая ситуация типична и является следствием бездействия Министерка развития общин и территорий Ахрены Бабак.

"Получается так, что Алена Бабак это единственный руководитель министерства, которому не удалось справиться с одним лишь органом в ее ведомстве. Все остальные смогли заменить руководство, верно определить приоритеты и начать действенные реформы. В заключение напомним Бабаки другим. По Конституции Украины - права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. Человека, а не застройщиков и чиновников, которые зарабатывают сверхприбыли за счет граждан", - резюмируется в статье.