Новогодние подарки "Николаевгаза": День клиента и открытие двух новых Центров обслуживания

В канун Новогодних праздников АО "Николаевгаз" подготовило для своих клиентов массу сюрпризов: День клиента и открытие сразу двух новых Центров обслуживания потребителей газа.

С 16 по 20 декабря компания провела уже ставший за три года традицией – День клиента. Всю неделю посетителей Центра обслуживания клиентов в Николаеве ждали приятные сюрпризы, розыгрыши, конкурсы и подарки.

"Николаевгаз" вместе еще с 18-ю газораспределительными компаниями, принял участие в установке рекорда Украины по количеству "Спасибо", написанных потребителям газа в праздничных открытках за один день, провел "газовую" викторину и новогодний мастер-класс для детей, а также определил лучшего менеджера Центра обслуживания по мнению самих клиентов.

Еще одним предновогодним сюрпризом в День Святого Николая стало торжественное открытие нового – второго Центра обслуживания клиентов АО "Николаевгаз" в городе Вознесенск. Теперь около 43 тыс. потребителей газа Вознесенского района смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании.

Третий Центр обслуживания будет открыт для жителей Баштанского района в городе Баштанка – 28 декабря. Он сможет охватить более 21 тыс. потребителей газа.

"Мы стремимся наладить коммуникацию со всеми нашими клиентами в самых отдаленных уголках области. Для того, чтоб потребителям газа было удобно и комфортно получать услуги нашей компании, мы постоянно совершенствуем клиентский сервис. Создаем новые удобные онлайн-сервисы, открываем современные Центры обслуживания, проводим для наших клиентов различные акции, организовываем праздники. Таким образом мы пытаемся показать, что ценим каждого нашего клиента и поэтому всеми силами стремимся улучшать качество предоставляемых услуг", - рассказывает начальник клиентского сервиса Марьяна Жовнерик.

В центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и т.п. Всего в одном месте клиенты могут получить более 40 различных услуг.

К новому году в Николаевской области будут действовать уже три Центра обслуживания клиентов по таким адресам: г. Николаев, ул. Никольская, 25-а, г. Вознесенск, ул. Соборности, 33, г. Баштанка, ул. Юбилейная, 84.

Справка о компании:

АО "Николаевгаз" - единственная на территории Николаевской области компания-лицензиат по распределению природного газа. Предприятие эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов. Годовой объем распределения природного газа составляет почти 500 млн. куб. м газа.

Общий уровень газификации Николаевской области - 72%. АО "Николаевгаз" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. семей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

АО "Николаевгаз" входит в десятку лучших налогоплательщиков области. Ежегодно предприятие перечисляет в бюджеты разных уровней около 50 млн. гривен.