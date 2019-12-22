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  • Валерий Калныш: обвинения в отсутствии патриотизма украинских издателей на деле лишь плохой бизнес прием
22 декабря 2019, воскресенье, 19:31 16
Политика 2019-12-22T19:45:01+02:00
Українські Новини
Валерий Калныш: обвинения в отсутствии патриотизма украинских издателей на деле лишь плохой бизнес прием

Валерий Калныш: обвинения в отсутствии патриотизма украинских издателей на деле лишь плохой бизнес прием

Таня Войтюк
Украинский язык, Издательство, Бизнес, Книги
Валерий Калныш. Фото: Facebook/Валерий Калныш
Валерий Калныш. Фото: Facebook/Валерий Калныш

В связи со скандалами в издательской сфере на почве мнимого патриотизма, которые на самом деле всего лишь грязный прием в бизнесе, главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш выразил мнение касательно обвинений в русификации украинских издательств.

Об этом он написал на станице в Facebook.

Есть такая нехорошая вещь, когда не умея победить в бизнесе ты начинаешь мочить конкурентов обвиняя их в отсутствии патриотизма. Все началось с релиза Книгарні Є в котором, не называя имен, в пророссийскости обвиняют книжный магазин Якабу. Кстати, почему не называет, мне непонятно.

"Не секрет, що відтепер головним каналом промоції російської книги є найбільший інтернет-магазин України. Читача, який уже звик читати українською, знову "русифіковують" введенням і активною промоцією російськомовних аналогів українських книг, спокушаючи знижками та акціями на користь російського варіанта. Немає сумніву в тому, що держава-агресор, як і раніше, знаходитиме можливість субсидувати російським видавцям та їхнім філіям в Україні проведення такої демпінгової політики. Проблемою є й те, що на сьогодні українські видавництва ще не настільки потужні, щоб повною мірою конкурувати з російськими видавництвами (менші наклади, висока вартість прав, а в результаті — вища собівартість книг, ніж у російських видавництв та їхніх філій в Україні)".

В этом скандале, я уверен, больше денег (а точнее, их отсутствия), чем патриотизма. Нельзя "русифицировать" читателя, если у тебя отличные украинские книги. Нельзя обвинять в скидках, а самим проводить акцию 1+1=3. Нельзя все время жаловаться на слабость украинских издательств. Ведь все же сделали что издательства просили: Озон закрыли, черный список книг ввели, книги российских издательств ввозить запретили.

Я читаю украинские книги, я о них рассказываю и буду рассказывать. И делаю это на украинском языке. И беру только книги украинских издательств. И буду продолжать это делать. И я категорически не согласен с тем, что кто-то вдруг решил присвоить себе монопольное право поучать патриотизму, думая, что только они являются носителями знаний про украинскую книгу и украинского читателя.

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