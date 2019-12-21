Пятую неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются и достигли отметки 27,42 гривен/литр

В понедельник-пятницу, 16-20 декабря, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,47% с 27,55 до 27,42 гривен за литр пятую неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 5,19% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 9-13 декабря, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,68% с 27,83 до 27,64 гривен за литр.

Розничные цены на дизтопливо 16-20 декабря, гривен/литр: