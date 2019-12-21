Следователи НАБУ не понимают, что расследуют, но им надо показать какой-то результат, - Писарук о деле VAB банка

Александр Писарук опроверг обвинения НАБУ по делу о рефинансировании VAB банка. По его мнению, свою правоту доказать легко, ведь у обвиняемых не было ни мотивов, ни получения неправомерной выгоды, а обвинения опровергаются документально. Более того, работники НАБУ просто не понимают, что расследуют, но им надо показать хоть какой-то результат.

Об этом экс-заместитель председателя Национального банка и председатель Райффайзен банка рассказал в интервью ЭП. "Не хватает где-то понимания, к сожалению, следователям, - заявил Александр Писарук. - Не хватает понимания, как это работает, что такое финансовая стабильность, стабилизационный кредит, зачем он представляется, в чем функция центрального банка, какие у него полномочия, что он может сделать, что не может. Мне так кажется. Они просто долго занимались, надо показать результат. У меня нет никаких сомнений, что мы свою правоту докажем. Это требует определенного времени, потому что это юридические процедуры".

Александр Писарук заявил, что в НАБУ не могут объяснить ни мотивов будто совершенного преступления, ни найти фактов получения неправомерной выгоды: "Если вы смотрели суд, его транслировали в прямом эфире, вы видели, что никаких реальных фактов, которые бы доказывали то, что называют следователи "преступным сговором" между акционерами "VAB банка" и сотрудниками НБУ, не было приведено. Потому что их нет. Более того, ни следователи, ни НАБУ, ни прокуроры не могут объяснить, какие были мотивы, какая выгода. Ее не было и не могло быть. Об отсутствии каких-либо доказательств получения любой неправомерной выгоды мной или другими членами правления НБУ отмечает в различных интервью даже сам господин Сытник - директор НАБУ».

Кроме того, Писарук опроверг и обвинения, выдвинутые НАБУ экс-руководству VAB банка и его экс-владельцу, Олег Бахматюк, в будто нецелевом использовании средств рефинансирования, полученных от НБУ. "Кредит был выплачен всем гарантированным вкладчикам. Национальный банк недавно публиковал эту информацию и подтверждал, что в течение 18 дней около 80 тыс человек получили эти 1,2 млрд грн. Это задокументированный факт. В рамках полномочий Нацбанка было решение о целевой выдачу 1,2 млрд грн на выплаты гарантированным вкладчикам, это было сделано". По его словам, кредит структурировался как выдача средств исключительно гарантированным вкладчикам при огромном количестве ограничений на проведение операций. "Он был обеспечен залогом имущества, где была внешняя оценка и две рецензии. Две. Это бывает нечасто, я не помню, когда Национальный банк требовал две рецензии ", - рассказал Александр Писарук.

Ранее обвинения НАБУ по делу Писарука-Бахматюка были опровергнуты выводами экспертиз оценки залогового имущества, выводами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявлениями НБУ, а адвокаты подозреваемых заявляли об исключительно политических мотивах преследования своих подзащитных.