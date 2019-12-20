ГСА открыла новое помещение Киверцовского районного суда

20 декабря Государственная судебная администрация открыла новое помещение районного суда в Киверцах Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСА, передают Українські Новини.

Торжественное открытие административного здания Киверцовского районного суда Волынской области состоялось в 13:00.

В рамках мероприятия, также состоялась встреча с руководителями судебной ветви власти и руководством Волынской области; экскурсия зданием суда.

В событии приняли участие руководители судебных органов Украины; руководство Волынской областной государственной администрации, Волынского областного совета, Волынского апелляционного суда, председатели местных судов Волынской области.

Новое помещение Киверцовского районного суда оборудовано в соответствии с Государственными строительными нормами Украины «Здания и сооружения».

Общая площадь здания суда составляет 2061,7 м², имеет 4 зала судебных заседаний, комнаты свидетелей, адвокатов, защитников, прокуроров, камеры для подсудимых с разделением на мужские, женские и несовершеннолетних, отдельные санузлы для подсудимых, бокс для заезда конвойного автомобиля, созданы удобные условия для маломобильных групп населения, обустроена детская комната и место для приема пищи для работников аппарата суда.

Во исполнение требований процессуального законодательства, залы судебных заседаний суда оснащены системами аудио- и видеофиксации судебного процесса с использованием программного обеспечения, которое осуществляет аудио- и видеофиксации (видеозапись) судебного процесса, а также проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи.

Также в залах судебных заседаний для рассмотрения уголовных производств, во исполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины, установлены заграждения из стекла, которые отделяют подсудимых от состава суда и присутствующих граждан.

В суде установлена унифицированная система контроля и управления доступом, размещено самое современное оборудование.

По словам председателя ГСА Зиновия Холоднюка, проведенные работы по реконструкции здания суда создали надлежащие условия для осуществления судопроизводства судьями, работы работников аппарата суда и доступа граждан к правосудию для защиты своих прав и интересов.

"Мы активно восстанавливаем здания судов, которые до этого работали в помещениях, не приспособленных для нормального отправления правосудия. В этом году капитально отремонтировали 327 помещений судов.", - сказал Холоднюк.

Напомним, Киверцовcкий суд функционирует с 28 января 1940 года. Все годы здание суда было расположено по адресу ул. Грушевского, 20, в Киверцах. Штатная численность судей и работников аппарата суда составляет 30 человек. Из них 5 должностей судей, 14 государственных служащих, 5 работников патронатной службы, 3 должности работников, выполняющих функции по обслуживанию, и

3 должности рабочих.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 03.10.2012 № 745 для размещения Киверцовского районного суда было решено передать здание по ул. Кузнецова, 8а, в Киверцах. В сентябре 2018 ГСА была начата реконструкция с достройкой помещения под административное здание суда.

Общая сметная стоимость реконструкции составила около 48 млн гривен.