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20 декабря 2019, пятница, 14:00 55
Судебная власть 2019-12-20T14:00:03+02:00
Українські Новини
ГСА открыла новое помещение Киверцовского районного суда

ГСА открыла новое помещение Киверцовского районного суда

Жора Шокин
Государственная судебная администрация, Холоднюк, здание суда, Ремонт, судебная ре

20 декабря Государственная судебная администрация открыла новое помещение районного суда в Киверцах Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСА, передают Українські Новини.

Торжественное открытие административного здания Киверцовского районного суда Волынской области состоялось в 13:00.

В рамках мероприятия, также состоялась встреча с руководителями судебной ветви власти и руководством Волынской области; экскурсия зданием суда.

В событии приняли участие руководители судебных органов Украины; руководство Волынской областной государственной администрации, Волынского областного совета, Волынского апелляционного суда, председатели местных судов Волынской области.

Новое помещение Киверцовского районного суда оборудовано в соответствии с Государственными строительными нормами Украины «Здания и сооружения».

Общая площадь здания суда составляет 2061,7 м², имеет 4 зала судебных заседаний, комнаты свидетелей, адвокатов, защитников, прокуроров, камеры для подсудимых с разделением на мужские, женские и несовершеннолетних, отдельные санузлы для подсудимых, бокс для заезда конвойного автомобиля, созданы удобные условия для маломобильных групп населения, обустроена детская комната и место для приема пищи для работников аппарата суда.

Во исполнение требований процессуального законодательства, залы судебных заседаний суда оснащены системами аудио- и видеофиксации судебного процесса с использованием программного обеспечения, которое осуществляет аудио- и видеофиксации (видеозапись) судебного процесса, а также проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи.

Также в залах судебных заседаний для рассмотрения уголовных производств, во исполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины, установлены заграждения из стекла, которые отделяют подсудимых от состава суда и присутствующих граждан.

В суде установлена унифицированная система контроля и управления доступом, размещено самое современное оборудование.

По словам председателя ГСА Зиновия Холоднюка, проведенные работы по реконструкции здания суда создали надлежащие условия для осуществления судопроизводства судьями, работы работников аппарата суда и доступа граждан к правосудию для защиты своих прав и интересов.

"Мы активно восстанавливаем здания судов, которые до этого работали в помещениях, не приспособленных для нормального отправления правосудия. В этом году капитально отремонтировали 327 помещений судов.", - сказал Холоднюк.

Напомним, Киверцовcкий суд функционирует с 28 января 1940 года. Все годы здание суда было расположено по адресу ул. Грушевского, 20, в Киверцах. Штатная численность судей и работников аппарата суда составляет 30 человек. Из них 5 должностей судей, 14 государственных служащих, 5 работников патронатной службы, 3 должности работников, выполняющих функции по обслуживанию, и

3 должности рабочих.
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 03.10.2012 № 745 для размещения Киверцовского районного суда было решено передать здание по ул. Кузнецова, 8а, в Киверцах. В сентябре 2018 ГСА была начата реконструкция с достройкой помещения под административное здание суда.
Общая сметная стоимость реконструкции составила около 48 млн гривен.

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