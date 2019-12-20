подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов
20 декабря 2019, пятница, 11:53 446
Экономика 2019-12-20T11:54:26+02:00
Українські Новини
Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов

Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов

Таня Войтюк
НКРЭКУ, зеленый тариф, УАВЭ

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) предупреждает, что в случае ретроспективного снижения "зеленых" тарифов, инвесторы вынуждены будут инициировать против Украины международные арбитражи на миллиарды евро.

Об этом говорится открытом в письме Ассоциации к НКРЭКУ, которая инициирует такой пересмотр. 

"Это приведет до многочисленных судебных исков против Украины в международных арбитражах на миллиарды евро. Европейская практика решения таких споров свидетельствует о том, что государство, в котором были допущены ретроспективное изменения, будет обязано компенсировать инвесторам недополученный доход, а ее инвестпривлекательность в этом секторе станет почти нулевой", - предупреждают в Ассоциации.


В целом УАВЭ раскритиковала позицию НКРЭКУ, которую комиссия заняла при обсуждении компромиссного варианта по "зеленым" тарифам.
УАВЭ и ее участники обеспокоены такого рода заявлениями НКРЭКУ и считают их деструктивными и такими, что делают невозможным дальнейшее устойчивое развитие отрасли.

"Просим в дальнейшем воздержаться от подобных заявления, польку они отрицательно влияют на начатый законотворческий процесс и создают дополнительные риски", - подытожили в Ассоциации.

Как сообщалось, 13 декабря на заседании профильного комитета депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект №2543. По словам авторов этого законопроекта, он позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшит нагрузку на рынок через выплаты по "зеленому" тарифу. 

Больше новостей о: НКРЭКУ зеленый тариф УАВЭ

Архив
Новости
Доллар всего за час значительно упал в цене: официальный курс валют на пятницу 13:03
В связанном с Порошенко спортклубе "5 элемент" проводят обыск 12:49
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня 12:45
В следующем году FlixBus запустит рейсы из Украины в страны Балтии 12:32
На оккупированных территориях может появиться русскоязычный телеканал 12:16
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
Гривна на межбанке стремительно дорожает пятый день подряд 18:08
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
НАБУ готовит подозрения за обман для получения незаконной компенсации еще ряду экс-депутатов Рады 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok