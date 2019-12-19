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  • В Херсоне мать жила с трупом сына несколько дней, а в Одессе полиция показательно сожгла 4 тонны наркотиков
19 декабря 2019, четверг, 17:11 204 Новости из регионов
Общество 2019-12-19T17:30:02+02:00
Українські Новини
В Херсоне мать жила с трупом сына несколько дней, а в Одессе полиция показательно сожгла 4 тонны наркотиков

В Херсоне мать жила с трупом сына несколько дней, а в Одессе полиция показательно сожгла 4 тонны наркотиков

Елизавета Кесельман
новости регионов, Одесса, Ривне, Херсон, Кировоградщина, Наркоторговля

В Днипре заказчик решил "развести" таксиста на деньги 

В Днипре вор украл телефон у таксиста и хотел вернуть за деньги, сообщает "Днепр час".18 декабря в полицию позвонил мужчина и сообщил, что у него украли телефон и требуют за это возвращение деньги. Когда патрульные приехали, заявитель сообщил, что работает в такси и несколькими минутами ранее подвез клиента, зашедшего внутрь здания. Но обнаружил, что у него из машины пропал мобильный телефон.Водитель с помощью охранников на проходной связался с мужчиной, которого подвозил и попросил его вернуть телефон. В ответ тот предложил заплатить за телефон1200 гривен. Когда злоумышленник вышел, обсудить свое предложение, его встречали патрульные. Мужчиназанервничал и выбросил мобильный телефон в кусты. Водитель такси подтвердил, что это его собственность.Позже мужчина объяснил, что таким образом хотел подзаработать денег.

В Херсоне мать жила с трупом умершего сына несколько дней 

Мать жила с трупом умершего сына несколько дней из-за бедности, передают "Новости N". Херсонский общественник Александр Захаров в соцсетях сообщил:"Мать жила с трупом скончавшегося сына несколько дней из-за бедности и невозможности вызвать ни скорую, ни полицию.Татьяна (мать) живёт за крайней чертой бедности, проживая более 7 лет в полуподвальном помещении без света, без тепла, без водопровода, без канализации… питается как Бог пошлёт".Многие херсонцы женщину знают, кто-то указывает, что ее нужно забрать в специализированное учреждение (т.к. у нее якобы проблемы с психикой), кто-то выражает готовность помочь.

"Закладчик" с Кировоградщины раскладывал за сутки в Сумах в среднем по 50 пакетиков с наркотиками

Полиция разоблачила 21-летнего закладчика из Кировоградской области, который распространял в областном центре наркотики, сообщает "Ваш шанс". Патрульные показали оперативное видео с задержанием молодого человека. Во время поверхностной проверки у него обнаружили 5 зип-пакетов с амфетамином. Он признался, что делал так называемые "закладки" с целью сбыта наркотиков на территории Сум. Выяснилось, что той ночью он уже разложил по меньшей мере 20 таких пакетиков, а днем раскладывал по 30-40.

В Одессе полиция показательно сожгла четыре тонны наркотиков

Одесские правоохранители показательно уничтожили крупную партию нелегальных веществ. Это были наркотики, изъятые в ходе следствий по различным уголовным делам. Всего набралось более четырех тонн различных препаратов.В печь отправились героин, марихуана, кокаин и различные психотропные вещества на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает "odessa.net.ua".

 

 

Везли праздник: в Ривненской области арестовали грузовикис новогодними деревьями 

17 декабря, в селе Бильская Воля патрульные остановили два грузовых автомобиля — "Volvo" подуправлением 59-летнего жителя Одесской областии "DAF", которым управлял 21-летний житель Рокитнивского района. Вприцепахправоохранителивыявили свежесрубленныеелии сосны без соответствующих документов, сообщает "Ого". Решается вопрос об аресте транспортных средств.

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