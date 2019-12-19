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Антикоррупционный комитет Рады просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ

Антикоррупционный комитет Рады просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ

Павел Твердохлиб
Иван Баканов, СБУ, Константин Кулик, Сергей Лещенко, Игорь Коломойский, Коррупция
Константин Кулик. Фото:
Константин Кулик. Фото: "Слово и Дело"

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины принял решение обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного Константина Кулика, которого обвиняют в незаконном обогащении и незаконном строительстве целого этажа. Народные депутаты подписали соответствующее обращение и планируют присутствовать в СБУ на рассмотрении своего обращения.

Поводом для обращения стали многочисленные запросы общественных антикоррупционных организаций относительно появления Кулика в СБУ, где по информации активистов скандального прокурора хотят "спрятать" от правосудия и таким образом полностью обесчестить правоохранительную систему Украины.

Ранее бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что документы Кулика уже поданы в отдел кадров СБУ с целью занять позицию заместителя начальника Главного следственного управления СБУ. Лещенко считает, что за Куликом стоит бизнесмен Игорь Коломойский. Именно его "заказы" выполняет Кулик.

Разобраться и поставить точку в деле Кулика просят действующих парламентариев из антикоррупционного комитета.

Председатель комитета Рады по антикоррупционной политике Анастасия Красносельская заявила, что комитет решил обратиться к главе СБУ, чтобы воздержаться от назначения Кулика, поскольку такое назначение может негативно повлиять на престиж СБУ и на доверие общества к СБУ.

Напомним, ранее в проекте журналистских расследований "Радар" на канале NewsOne было выявлено наличие угольных оборудок у Кулика, точнее у его матери.

"Она не только проводила финансовые сделки с "оплотовским" руководителем Жилиным, но и смогла договориться с руководителями "ДНР" о поставках угля в Украину. И все это, когда ее сын был руководителем управления надзора за соблюдением законов в АТО. В декабре 2014 года в СМИ появилась информация, что "Укрзализнычпостач" объявила тендер на закупку угля. И самую низкую цену предложила никому неизвестная фирма "Аюдар", владелицей которой является Кулик Светлана Васильевна, мать прокурора. Но хотя фирма матери и предложила самую низкую цену, тендер не выиграла из-за проблем с документами. Поэтому широкой огласки эта история тогда не получила, а имя Кулика не всплыло. Уже через год НАБУ заинтересовалось прокурором Куликом и в 2015 году возбудило дело о незаконном обогащении", - отмечается в расследовании.

Также журналисты выяснили, что одна из дорогих квартир Кулика принадлежала Гиви Макшееву, который был одним из обвиняемых в завладении средствами на тендерах железной дороги в 2008-2009 годах.

"Гиви Макшеев действительно был предыдущим владельцем одной из квартир, которая теперь принадлежит Кулику. А еще в 2011 году Гиви обвинили в деле по завладению денежными средствами ГП "Укрзализнычпостач". Его арестовали буквально за несколько месяцев, до того как он продал или передал квартиру Кулику. Сначала обе квартиры на ул. Жилянской были оформлены на мать Кулика. Одна из них в январе 2014 года была отдана в залог под кредит на 15 млн гривен, а самое интересное, что кредит брали для фирмы Евгения Жилина. Именно того Жилина, который организовал общественную организацию "Оплот" и в том же 2014 году был назначен старшим советником по экономике в "ДНР", - говорится в расследовании.

Более того, оказалось, что Бюро технической инвентаризации (БТИ) "Евро ВАСП", которое якобы проводило инвентаризацию и выдало новую техническую документацию на надстройку в квартире Кулика в жилищном комплексе (ЖК) "Дипломат Холл", вообще не существует, а по указанному адресу находится гараж.

"Мы проверили этот адрес по различным государственным реестрам, и оказывается, что на него зарегистрировано более 20 фирм, которые никто и никогда не найдет. Более того, фирма БТИ "Евро ВАСП" уже не впервые попадает в скандалы с незаконными сделками. В июне этого года Печерский районный суд вынес решение относительно подделки документов БТИ ЕВРОФАСП о передаче чердака владельцу и противоправном увеличении площади квартиры", - рассказали журналисты.

Как сообщалось, сегодня, 19 декабря, у здания Службы безопасности Украины прошел митинг – активисты требовали не трудоустраивать скандального прокурора Константина Кулика в СБУ и не дискредитировать новое руководство во главе с Иваном Бакановым.

Больше новостей о: Иван Баканов СБУ Константин Кулик Сергей Лещенко Игорь Коломойский Коррупция

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