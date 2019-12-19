90 000 ребят участвуют в Акции "Ринат Ахметов – Детям!" в этом году

Фонд Рината Ахметова собрал в Мариуполе детей, которые за свою пока недолгую жизнь успели столкнуться со взрослыми испытаниями и успешно их преодолеть. Среди ребят, приглашенных на праздник "Академия супергероев" в рамках Акции "Ринат Ахметов – Детям!" – мальчики и девочки из детских домов семейного типа и дети, которым Фонд помог справиться с болезнями или "травмами войны".

"Академия супергероев" – главное мероприятие Акции "Ринат Ахметов – Детям!". Это самая масштабная новогодняя Акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Только за последние пять лет ее участниками стали более 700 000 украинских мальчишек и девчонок. В этом году к ним присоединятся еще 90 000 детей, которые получат поздравления и подарки, обретут веру в чудо и добро.

"Дети – это наше будущее. Сегодня им трудно, и им нужна наша помощь. Если мы им не поможем, у нас нет будущего" – принцип, заложенный Учредителем Фонда Ринатом Ахметовым в основу Акции и всей благотворительной деятельности Фонда. Помощь детям – главный приоритет для Рината Ахметова, особенно когда речь идет о здоровье ребенка.

– Акция "Ринат Ахметов – Детям!" проходит уже в 19-й раз. В этом году на протяжении всего декабря ее участников ждет целая эстафета активностей под девизом "В каждом ребенке есть суперсила", когда дети получают мотивацию для раскрытия талантов и развития. Это и масштабный праздник с аниматорами и елкой, и поздравительные визиты к ребятам домой, и мотивационные встречи с воспитанниками интернатов, которые проводят амбассадоры Фонда, – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

На празднике детвору встречали любимые персонажи из сказок и мультиков. Аквагрим, фокусы, квесты – каждый мог найти развлечение по душе. Ведущим праздника стал амбассадор Фонда, посланник доброй воли Рината Ахметова, известный украинский спортивный тележурналист, директор телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Александр Денисов. Он рассказал детям, что суперсила – это умение дружить, любить, мечтать и поддерживать друг друга. Это укрепляет веру в себя и помогает распознать свой талант, который есть у каждого.

– Миром правит мечта. Когда-то Ринат Ахметов посетил детские дома, и после этого у него появилась мечта – чтобы каждый ребенок жил в семье. Благодаря этой мечте появился проект "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" и почти 10 тысяч ребят из детских домов нашли родителей. Это чудо. Чудо, которое сделал конкретный человек. Сегодня мы попробуем узнать, о чем мечтаете вы, и расскажем, как можно эти мечты исполнить, – сказал Александр Денисов.

Затем наступил черед ребят достойно показать себя и продемонстрировать таланты. Команды состязались в творчестве, спортивных эстафетах, заданиях на логику. Это был "детский тимбилдинг" – упражнения, которые дали понять, что главные качества, которые позволяют быть успешными людьми, это доброта, взаимовыручка, эрудиция. Дети были в восторге от "научных чудес" – фокусов, в основе которых химические реакции.

Среди ребят, приглашенных на праздник "Академия супергероев", четырехлетняя Саша Лоза, участница проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". Операцию по установке импланта, закрывающего порок сердца, девочке сделали пару месяцев назад. И результат налицо. Саша принимает участие во всех активностях, танцует, бегает, прыгает.

– Это настоящее чудо. С больным сердцем она быстро уставала, – говорит мама девочки Евгения Сергеевна.

В завершение праздника всех ожидали сюрпризы, причем сразу несколько. Во-первых, настоящие дипломы супергероев, которые получили особо отличившиеся в квестах. А во-вторых, вкусные подарки и наборы спортивного инвентаря для каждого! Но самое главное – дети поняли, что настоящая суперсила заключается в доброте, желании помочь.

В рамках Акции "Ринат Ахметов – Детям!" с 2001 года, кроме личных встреч с ребятами и традиционных новогодних подарков, помощь Рината Ахметова была предоставлена более 50 детским домам семейного типа. Их воспитанники получили новые игрушки, одежду, медикаменты, а также психологическую поддержку и помощь в лечении. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и в решении бытовых проблем детских домов семейного типа. За 19 лет его помощь получили 500 семей.

Кроме того, в рамках Акции "Ринат Ахметов – Детям!" украинским благотворителем оказана материальная помощь больницам и интернатным учреждениям на покупку оборудования, медикаментов и другие жизненно важные цели.

С 2018 года Акция дополнена новым форматом – мотивационными встречами с амбассадорами, которые станут действенным стимулом для детей, лишенных родительского тепла, в достижении жизненного успеха. От имени Рината Ахметова его амбассадоры в течение всего 2019 года провели 4 цикла встреч на тему "Твоя суперсила" для более чем 800 детей в возрасте 9–18 лет из 9 интернатов Донецкой области. В декабре участниками мотивационных встреч стали воспитанники 5 учебных заведений области. Кроме того, в рамках Акции подарки и поздравления от Рината Ахметова получат ребята из 24 интернатов Донецкой области.