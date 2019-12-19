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19 декабря 2019, четверг, 11:11 653
Верховная Рада и партии 2019-12-19T11:11:01+02:00
Українські Новини
Инвесторы обратятся в суд в случае непринятия компромиссного законопроекта №2543 о "зеленой" энергетики, - Вол

Инвесторы обратятся в суд в случае непринятия компромиссного законопроекта №2543 о "зеленой" энергетики, - Волынец

Павел Твердохлиб
Волынец Михаил, зеленый тариф, Герус Андрей, Законопроект, Зеленский Владимир

"В случае непринятия компромиссного законопроекта №2543 относительно "зеленого" тарифа, инвесторы, финансирующие проекты по развитию альтернативной энергетики, обратятся в суды и потребуют значительных компенсации от государства." Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя инициированный председателем комитета Андреем Герусом провал голосования по законопроекту №2543, информирует портал glavcom.ua.

"Дело в том, что инвесторы пойдут в суд. Они брали кредиты под то, чтобы развернуть инвестиции в Украине, применить новые технологии по развитию зеленой энергетики. В данном случае меняются правила игры", - сказал Волынец.

Как сообщалось ранее, 26 ноября правительство Испании одобрило план по обеспечению дополнительного стабильного вознаграждения проектам возобновляемой энергетики с целью добиться отзыва судебных исков от инвесторов после ретроспективного сокращение выплат ранее.

По словам министра окружающей среды Терезы Риберы, эти новые выплаты помогут восстановить "доверие, стабильность и предсказуемость" для инвесторов. Напомним, что Испания в 2013 году осуществила ретроспективный пересмотр тарифов на зеленую электроэнергию.

В 2017 году правительство проиграло в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН (ICSID), входящего в группу организаций Всемирного банка, по иску инвесторов, которые пострадали от снижения субсидий на возобновляемую энергию, и было обязано выплатить 128 млн евро основной суммы, а также проценты.

Согласно решению суда, испанское правительство нарушило статью 10 Договора к Энергетической Хартии, лишив тем самым инвесторов справедливого и равноправного режима. Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019.

Один из соавторов законопроекта, народный депутат Украины Максим Ефимов, заявил, что проект является компромиссным и будет способствовать решению проблем на рынке "зеленой" энергетики, а также отметил его поддержку большинством участников рынка. На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против проголосовали депутаты из фракции "Слуга народа", в том числе, председатель комитета по энергетике Андрей Герус.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украино-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

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