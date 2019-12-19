Пашинского выпустили из тюрьмы, в РФ - только по загранпаспорту

Внефракционный депутат Андрей Деркач бросил вызов олигарху Виктору Пинчуку. Он опубликовал документ – якобы расписку Пинчука от 1987 года о согласии работать на КГБ и "стучать" на коллег под псевдонимом "Валерий". В том году 27-летний Пинчук как раз сменил работу – перешел из мрачного трубного завода в спокойный научно-исследовательский институт.Пинчук, конечно, все опроверг, но Деркач настаивает на графологической экспертизе. Интриги добавляет то, что Деркач работал в СБУ Днепропетровской области, где вырос Пинчук. Отец депутата Деркача – Леонид Деркач с 1973 года тоже работал в КГБ Днепропетровской области, а при президента Кучме 3 года возглавлял СБУ. В это же время Виктор Пинчук женился на дочке Кучмы и стал его зятем. В общем, кому, как не Деркачам знать, сотрудничал Пинчук с КГБ или нет. Сейчас Пинчук владеет крупным холдингом по производству труб, медиа-группой ICTV, СТБ, Новый канал. Но известен благодаря своим связям с западной политической и культурной элитой. Пинчук спонсировал избирательную кампанию Хиллари Клинтон и самого богатого живущего художника мира Дэмьена Херста. Суд выпустил из тюрьмы Пашинского – бывшего депутата "Народного фронта". Его не оправдали – просто перевели на круглосуточный домашний арест. Там он будет дожидаться суда. То есть в СИЗО Пашинский провел лишь 2,5 месяца, хотя на это время пришелся его день рождения. Пашинский выстрелил в ногу прохожему Химикусу в позапрошлом декабре из подаренного Аваковым наградного пистолета. К нему также есть вопросы по коррупционным закупкам в "Укроборонпроме" и Минобороны, которые он курировал при Порошенко.Зеленский гордился арестом Пашинского. Хвастал, что это только начало обещанных посадок. Видимо, Аваков оказался сильней. Ему, кстати, прогнозируют скорое премьерство. Уже в следующем мае.С 1 марта граждан Украины будут выпускать в Россию только по загранпаспорту. Россиян по-прежнему будут пускать к нам по внутреннему. Таким решением сегодня похвастался премьер Гончарук. Зачем он усложнил пересечение границы нашим заробитчанам, подрабатывающим в РФ, он не объяснил. По внутреннему украинскому паспорту можно въехать лишь в Беларусь, Молдову и некоторые страны СНГ. Миграцию этим не остановишь. Дубилет как раз посчитал, что с 2010 года на ПМЖ за рубеж выехало 4 млн граждан Украины. Луценко снял дорогущий итальянский ресторан в центре Киева, чтоб отпраздновать 55-летие. Недавно он с женой вернулся из путешествия по Китаю. Поздравить его приехало много "бывших". В Украину идут дожди. Снега не будет.Kiss peace loveДенис ИванескоПодписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.