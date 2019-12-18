В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019"

Украинская научная общественность 18 декабря объявила 27 претендентов, которые представлены в 8 номинациях на антипремию"Академическое недостоинство - 2019". Об этом передает The Babel.

Номинация "Плагиатор 2019"

В этой категории были номинированы следующие кандидаты:

Константин Александрович Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов, за текстовые заимствования в докторской диссертации;

Сергей Витальевич Бабак, председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций ВРУ, за текстовые заимствования в публикациях и докторской диссертации;

Петр Андреевич Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования;

Александр Иванович Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытие "тазового дна";

Анна Анатольевна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

Наибольшую долю голосов получил Сергей Витальевич Бабак — 34,3%.

Номинация "Фальсификатор 2019":

Александр Иванович Яцына, за лечение крыс от недержания мочи тривиальными способами, изложенными в докторской диссертации;

Елена Зацерковная, за подмену названий антибиотиков в таблицах, переписанных с российских источников;

Члены отраслевого экспертного совета по журналистике В. В. Резун и И. В. Крупский за выпуск фальшивых специалистов и ученых.

Со значительным отрывом в этой группе победили Резун и Крупский, деятельность которых в области образования журналистов и медийщиков была негативно оценена более 41% аудитории, которая приняла участие в голосовании.

Номинация "Псевдоученый 2019"

Елена Сергеевна Хлыстун, за псевдонаучное словоблудие;

Ирина Алексеевна Кресина, за то, что "напрочь не понимает научную инфраструктуру, но активно пропагандирует свои взгляды";

Татьяна Дугельная и Ирина Валявко, за пропаганду рейки Справка

Форма альтернативной медицины. Она базируется на "энергии" Ци, которую целители считают универсальной жизненной силой — несмотря на то, что такой силы никогда не удавалось обнаружить в природе.

и запатентованный метод "Светоносное дыхание";

Заспа Юрий Петрович, за новую "теорию всего", которая конкурирует с "теорией несилового взаимодействия" Юрия Тесли.

Единоличным лидером в этой номинации стал Юрий Заспа. За него выступило более 54% участников голосования.

Номинация "Токсический ректор 2019"

Михаил Захарович Згуровский, известен использованием бюджета КПИ на личные и семейные нужды в разных странах мира;

Николай Федорович Дмитриченко, ректор НТУ, который имеет информированных оппонентов-обличителей;

Владимир Николаевич Исаенко, ректор НАУ, за то, что поставил, несмотря на нежелание студентов, на должность проректора известного псевдоученого Теслю.

В этой номинации развернулась борьба между двумя метрами высшего образования — Владимиром Исаенко и Михаилом Згуровским. Награда "Токсический ректор 2019" досталась Владимиру Исаенко (почти 56,6% голосов), который способствовал продвижению по карьерной лестнице Тесли.

Номинация "Мурзилка 2019"

"Гилея: научный вестник", который уже давно "светится" в различных скандалах с плагиатом и псевдонаучной ерундой;

ScienceRise: Biological Science, который печатает все и быстро. И присылает об этом письма-спам;

"Вестник СНАУ: экономика и менеджмент", обязательные экземпляры которого не направляются в библиотеки и учреждения и отсутствуют в репозитарии и библиотеке СНАУ. На официальном сайте издания также отсутствуют номера за последние годы.

"Гилея" номинируется со времени введения этой категории премии "Академическое недостоинство года". Не стал исключением и 2019 год. Однако, именно в этом году критическая масса оппонентов журнала, а именно 38,5%, позволила ему уверенно получить непочетное звание "Мурзилка года".

Номинация "Спец(з)рада 2019"

специализированный ученый совет Д 55.859.04, созданный Сумским национальным аграрным университетом (СНАУ) — сделал аж 5 публикаций на сайте;

специализированный ученый совет Д 05.600.01, созданный в Винницком национальном медицинском университета, отмеченный двумя кейсами разоблачений — относительно Елены Зацерковной и Натальи Ляховченко.

Из многочисленных публикаций сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" широкой публике известна история о разоблачении академического плагиата в нескольких диссертациях, защищенных в спецсовете Д 55.859.04 на базе Сумского национального аграрного университета (СНАУ) и Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов. Этот спецсовет получает первенство в номинации "Спец(з)рада года". Кстати, по инициативе руководства СНАУ его работа была прекращена.



Номинация "Скандал 2019"

эксперимент Мирославы Кругляк в духе Сокала по разоблачению хищнических журналов в гуманитаристике;

назначение Юрия Тесли — автора теории несилового взаимодействия — проректором по инновационному обучению и информатизации НАУ;

Фесенкогейт: обида Елены Фесенко на жюри премии "Для женщин в науке — 2019" с последующими попытками нанести ущерб репутации отдельным членам жюри, что повлекло судебный иск к ней.

В номинации победил Юрий Тесля — за него проголосовало 75% представителей научно-образовательной общественности.

Номинация "Прихвостень 2019"

Оксана Сергеевна Маркарова, министр финансов, за намерения относительно сокращения финансирования образования и науки, отсутствие понимания их значимости для будущего и невыполнение норм законодательства относительно размера перераспределения ВВП на научную деятельность;

Валерий Викторович Колюх, за подачу депутатского запроса о правомерности госфинансирования иностранных частных компаний путем оплаты доступа к англоязычным наукометрическим базам Scopus и Web of Science;

Гоженко А. А., Вастьянов Г. С., Клименко А. В., Денефиль А. В., Регеда М. С. — подписанты письма к МОН на защиту Яцыны, которого разоблачили в академическом плагиате и фальсификациях в докторской диссертации;

Члены комитета по вопросам этики НАОКВО за применение двойных стандартов и искаженное трактование нечестных практик при рассмотрении кейсов об академическом плагиате в работах членов НАОКВО Бутенко и Длугопольского, что нанесло ущерб репутации государственной институции.

Эта награда досталась членам комитета по вопросам этики НАОКВО.

Как сообщали Українські Новини, ранее антипремию за худшее описание секса в литературе получила Люко Дашвар, а Джонни Депп, Меган Фокс и Роберт де Ниро стали номинантами антипремии "Золотая малина" в 2017 году.