Время добрых дел и позитивного мышления: прогноз астрологов на 19 декабря

Сегодня, как никогда, сильны ваши человеческие качества, ведь Венера входит в социально сознательного Водолея. В связи с приближением праздников, это прекрасное время для того, чтобы стать волонтером в приюте или иным образом работать в обществе, чтобы распространять добрую волю и удачу. Если вы Водолей, Весы или Близнецы, подумайте, как вы могли бы использовать свои навыки общения, чтобы помочь доброму делу.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Вас ожидает стремительный прыжок в значимый проект. С помощью вашей природной энергии вы можете сохранить всю команду продуктивной и живой. Только не позволяйте этому слишком засесть в вашей голове. Вы естественный лидер, но если вы слишком стараетесь стать капитаном, другие могут начать возмущаться таким положением власти. Вместо того, чтобы критиковать всех и вся, привносите умные, содержательные предложения.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сейчас не время, чтобы ваши тревоги одолели вас. Вместо того, чтобы потерять самообладание или убежать от своих проблем, сразитесь с ними лицом к лицу. Призовите всю свою доблесть и мужество. Помните, у вас сильный тыл и сильная воля, и вы можете справиться с любой проблемой, какой бы она ни была. Используйте это как идеальный шанс выразить себя ясно и прямо. Это может быть очень хорошим уроком в тренировке самоутверждения или в сотрудничестве с партнером.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Кажется, вы почувствовали вдохновение и прилив сил? Ваше воображение сейчас очень активно, а творчество кажется бесконечным. Собираться вместе с друзьями или любимым человеком еще веселее, чем обычно, потому что это помогает вам раскрывать и чувствовать свои лучшие качества. Если вы можете работать с кем-то над творческим проектом, это еще лучше: чем бы вы ни занимались, насладитесь этим моментом, потому что, кто знает, когда вы снова почувствуете такой душевный подъем?

Рак (21 июня - 21 июля)

То, что вы хотите, и то, что вам нужно - это два разных вопроса, и вы будете метаться между ними, как маятник. Просто помните, что вы единственный, кто может принять это решение. Не просите никого делать это вас; это было бы нечестно. Кроме того, это не такой уж сложный выбор. Если вы действительно хотите узнать ответ, просто закройте глаза, сделайте глубокий вдох и найдите истину в своем сердце.

Лев (22 июля - 22 августа)

Быть сердечным хозяином и почетным гостем привычно для вас. И это очень удачно, потому что ваши безупречные социальные навыки сегодня будут иметь значение даже большее, чем обычно. Знакомясь в компании или же на деловой встрече, вы будете устанавливать контакты, которые помогут вам в будущем получить что-то важное. Вы достаточно умны, чтобы увидеть в этом ценность, поэтому сделайте все возможное, чтобы произвести хорошее впечатление.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня на вас очень легко влиять, поэтому постарайтесь делать разумный выбор, несмотря на этот незначительный недостаток. В конце концов, если вы работаете не один, а с коллегой, чтобы прийти к какому-либо взаимоприемлемому решению, вы должны представлять свои собственные потребности, а также удовлетворять потребности другого человека. В то же время старайтесь не делать слишком много лишних телодвижений.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы без труда сегодня сможете проявить свои хорошие навыки коммуникации. На работе, дома или в любом другом месте вы вежливый слушатель и динамичный помощник. Все ценят дружелюбное, уравновешенное отношение, которое вы проявляете. У вас тоже есть свои цели, и этот короткий период замечательный для привлечения союзников. Здесь вы не можете ошибаться, так что используйте это для создания плотных творческих и рабочих связей.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ваши отношения должны быть взаимовыгодными для всех участников. Соперничеству сейчас здесь не место. Имейте это в виду, сфокусируйтесь на получении интуитивного понимания потребностей вашего партнера сегодня, будь то деловой партнер или любимый человек. Они оценят ваше внимательное отношение, и с большей вероятностью отплатят тем же позже, когда вам понадобится немного дополнительной заботы.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Вы очень наблюдательны, и по-прежнему ладите с трудными людьми. В настоящее время вы мастер в поддержании ваших связей и многие действительно считают вас "человеком мира". Все вокруг вас воодушевлены вашей спокойной энергией. Вы подаете хороший пример сейчас; может быть, вы даже научите кого-то, как быть более терпимым. Но в данный момент наставление не является вашей главной заботой. Расслабьтесь и не прыгайте выше своей головы.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Некоторые люди имеют неверное представление о вас. Вы не в стороне, вы просто одиноки. Так почему бы вам не признать, что вы просто человек, который может быть уязвимым, а значит, пора обратиться к близкому человеку за помощью? Пусть сегодня будет ваш поворотный момент. Просто и быстро изменив свое мышление, вы можете перейти от игнорирования своих эмоций к принятию их. Другие, наверняка, оценят вашу эмоциональную открытость.

Водолей (20 января - 17 февраля)

Только не позволяйте сегодняшнему дню пройти мимо, не пытаясь достичь чего-то важного. Хорошо, что вы можете рассчитывать на свою интуицию, она неплохо помогает вам в том, чтобы правильно определять приоритеты и не отклоняться от них. Сосредоточьтесь на общей картине, включая проекты, которые вы разрабатываете и реализуете сами. Вам просто нужно выбрать один и начать его.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Вы можете чувствовать, как течение жизни меняется вокруг вас, и это заставляет вас нервничать. Но не в этом ли смысл жизни - постоянные изменения? И, как правило, вы очень легко адаптируетесь. Но сегодня какая-то глубоко укоренившаяся неопределенная неуверенность заставляет вас цепляться за статус-кво. Может быть, пришло время поговорить с самим собой. Не пытайтесь избежать этих изменений. Они действительно к лучшему.