подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
ONLINE
18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

18 декабря 2019, среда, 10:53 791
Верховная Рада и партии 2019-12-18T10:53:01+02:00
Українські Новини
Иностранные инвесторы и диппредставительства поддерживают проект 2543, - нардеп

Иностранные инвесторы и диппредставительства поддерживают проект 2543, - нардеп

Павел Твердохлиб
Иностранные инвесторы, Людмила Буймистер, Экономическое развитие, Андрей Герус, Верховная Рада Украины, Возобновляемые источники энергии
Людмила Буймистер Photo by: Facebook
Людмила Буймистер Photo by: Facebook

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) поддерживается иностранными инвесторами и дипломатическими представительствами. Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, комментируя провал голосования за законопроект в комитете по энергетике, который возглавляет Андрей Герус, сообщает портал rbc.ua.

"Этот вопрос вызвал серьезные споры, и это подтверждается теми письмами поддержки этого законопроекта, которые поступили в адрес как вашего комитета, так и Верховной рады Украины от всех международных инвесторов, от дипломатического корпуса, а также профильных ассоциаций", - сообщила Буймистер.

Она подчеркнула, что принятие этого законопроекта до конца текущего года позволит инвесторам продолжить развивать проекты альтернативной энергетики и работать согласно ранее утвержденных планов.

"Если мы сейчас примем этот законопроект, у нас есть возможность уже в этом году начать процесс реструктуризации договоров о продаже энергии, что даст возможность дальше инвесторам двигаться в своих инвестиционных планах, получать финансирование, которое уже подтверждено, и выполнять те контракты, которые уже подписаны на поставку оборудования", - сказала Буймистер.

Как известно, 6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543).

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, он позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

13 декабря на заседании комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с руководителем комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект №2543. Законопроект поддержали лишь 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции. Все члены комитета по энергетике от "Слуги народа" во главе с Герусом голосовали против.

В обнародованном 12 декабря в письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Больше новостей о: Иностранные инвесторы Людмила Буймистер Экономическое развитие Андрей Герус Верховная Рада Украины Возобновляемые источники энергии

Архив
Новости
В Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков 11:20
За 9 лет из Украины эмигрировало почти 4 миллиона украинцев 11:00
Курс покупки рубля в обменниках Киева продолжает падать 10:59
Иностранные инвесторы и диппредставительства поддерживают проект 2543, - нардеп 10:53
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 января 2020 10:40
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok