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18 декабря 2019, среда, 10:11 792
Бизнес 2019-12-18T10:11:01+02:00
Українські Новини
Торгово-промышленной палате стоит провести открытые выборы руководства, иначе будет скандал, - эксперт

Торгово-промышленной палате стоит провести открытые выборы руководства, иначе будет скандал, - эксперт

Петр Стуженко
Торгово-промышленная палата Украины, ТПП Украины, Андрей Еременко

У топ-менеджмента Торгово-промышленной палаты не получится кулуарно провести выборы руководства и снова остаться во главе бизнес-ассоциации, поскольку к этому событию приковано большое внимание со стороны предпринимателей и средств массовой информации. Поэтому в этот раз президию придется проводить публично, а нынешнему руководству ТПП честно конкурировать со своими оппонентами. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Андрей Еременко. 

"С момента начала работы новой власти, об участии ТПП в принятии решений на государственном уровне не слышно ровным счетом ничего. Пожалуй, если б не слух о грядущем заседании президии, о ней никто бы и не вспомнил. Это при том, что за время "турбо-режима" было принято очень много разных законов, в Раде отметились все возможные ассоциации со своими замечаниями и предложениями как сделать нашу жизнь лучше, а от ТПП…. Ни по рынку земли, ни по промышленности  (особенно по экспорту), ни даже по программе деятельности Правительства… Довольно странная позиция для крупнейшего объединения бизнеса, на который решения власти влияют непосредственно", - считает эксперт.

По его мнению, своим "молчаливым согласием", руководство Торгово-промышленной палаты пытается добиться лояльности у представителей новой власти.  

"Странная позиция, тем более, что так это не работает, поскольку одними фейсбук-успехами уже сыт не будешь. Так, что придется либо предъявлять активную деятельность, либо окончательно терять статус и членов организации, которые будут переходить в более активные ассоциации", - уверен политолог. 

Он также добавил, что на предстоящем заседании будет представлен отчет по выполнению стратегии организации, а это событие не пройдет незамеченным в профессиональной среде. Поэтому провести повторный захват власти в ассоциации "по-тихому" не получится. 

"На грядущем заседании обязательно будет некий отчет по выполнению стратегии. Да и заседание Президии получится весьма публичным как его не прячь. И если будет пусть и мелкий, но скандал, то "замять" как они привыкли это делать всегда, уже не получится. Тем более, что к важному событию будут присматриваться все. От представителей власти, до членов "конторы". Понятно, что "по-тихому" прихватить контроль не получится. Потому попытка "тихого захвата" провалится с треском и уж точно не будет тихой независимо от результата - уж больно много народу следит", - отметил Еременко.

По его словам, нынешнему руководству Палаты в этот раз придется играть "в открытую", опираясь только на реальную конкуренцию идей. 

"Понятно, что всем хочется видеть ТПП мощной организацией. Такой как в той же Германии или Австрии. Но с другой стороны, если ТПП превратиться в формальную бюрократическую организацию, то ее функции перехватят новые структуры. Причем сделают это без специальных законов, разветвленных представительств, огромных помещений и прочих "плюшек", - подытожил Андрей Еременко. 

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