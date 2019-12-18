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18 декабря 2019, среда, 09:08 865
Происшествия 2019-12-18T10:15:01+02:00
Українські Новини
Из-за ДТП в Киеве задерживаются трамваи на Левом берегу

Из-за ДТП в Киеве задерживаются трамваи на Левом берегу

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Трамваи, Задержка движения, ДТП в Киеве

В Киеве утром 18 декабря задерживается движение трамваев по улице Ялтинская в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Как сообщается, из-за автопроисшествия задерживается движение трамваев по маршруту №8 и №29 по улице Ялтинская в направлении станции метро "Позняки". На место аварии вызвали правоохранителей.

"Задерживается движение трамваев №8, 29 по ул.Ялтинская, 15 в направлении ст.м. "Позняки" по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 08:20, курсирование с отклонением от графика", - говорилось в сообщении,

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве на Черниговской "лоб в лоб" столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Ранее в Киеве с рельсов сошли два трамвая в разных концах города

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