Из-за ДТП в Киеве задерживаются трамваи на Левом берегу

В Киеве утром 18 декабря задерживается движение трамваев по улице Ялтинская в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Как сообщается, из-за автопроисшествия задерживается движение трамваев по маршруту №8 и №29 по улице Ялтинская в направлении станции метро "Позняки". На место аварии вызвали правоохранителей.

"Задерживается движение трамваев №8, 29 по ул.Ялтинская, 15 в направлении ст.м. "Позняки" по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 08:20, курсирование с отклонением от графика", - говорилось в сообщении,

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