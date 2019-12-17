подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новости
  • Экономика
  • За 11 месяцев АО "Запорожгаз" инвестировало в сети региона более 76,4 млн гривен
17 декабря 2019, вторник, 22:46 50
Экономика 2019-12-17T23:30:01+02:00
Українські Новини
За 11 месяцев АО "Запорожгаз" инвестировало в сети региона более 76,4 млн гривен

За 11 месяцев АО "Запорожгаз" инвестировало в сети региона более 76,4 млн гривен

Валерия Назаренко
Запорожгаз. Фото:104.ua
Запорожгаз. Фото:104.ua

С начала года объем инвестиций компании в газораспределительные сети Запорожского региона в 2019 году составил почти 80 млн грн.

Основными статьями расходов стали мероприятия по реконструкции сетей, замены непригодных счетчиков газа и обеспечения работы аварийно-диспетчерской службы компании.

В течение года осуществлена ​​реконструкция 25 ГРП с полной заменой оборудования на сумму 6,1 млн. грн. Отремонтировано 12 ГРП стоимостью 1,27 млн.грн., установлено 84 полностью новых шкафных пунктов на 11 млн. грн, а также произведена замена станций катодной защиты и анодных заземлителей.

Также разработано и внедрено в эксплуатацию программное обеспечение для дистанционного управления и мониторинга работы станций катодной защиты, что позволило уменьшить эксплуатационные расходы на обслуживание почти на 700 тыс. грн. Теперь в компанию поступает оперативная информация о состоянии работы средств химзащиты.

"На сегодняшний день для нас одна изглавных задач - модернизация и реконструкциясетей, приведение их в соответствие с современными потребностями. Это позволит уменьшить расходы газа и расходы на содержание системы. Мы ввели телеметрию на станциях катодной защиты. Такое оборудование увеличит ресурс работы подземных стальных газопроводов. А для наших клиентов - повысит безопасность газоснабжения", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

Всего на сегодня компания обслуживает около 10 тыс. км сетей, 1,5 тыс. газорегуляторных пунктов (ГРП / ШРП), 626 станций катодной защиты, более 50 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления. К концу 2019 компания планирует инвестировать в сети еще около 7 млн.​​грн.
Архив
Новости
Полиция готовит подозрение 3 участникам протестов под Радой 23:15
Министр юстиции Малюська задекларировал 1 млн гривен перечисленной пенсии из США 22:30
Стычки протестующих с полицией под Радой. Фото: Буквы
Фото дня: митинги под Радой вылились в стычки между полицией и протестующими 22:14
Разумков одобрил продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса 22:10
В Минэкономики объяснили, почему при укреплении курса цены остаются прежними 21:59
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok