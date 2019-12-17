За 11 месяцев АО "Запорожгаз" инвестировало в сети региона более 76,4 млн гривен

С начала года объем инвестиций компании в газораспределительные сети Запорожского региона в 2019 году составил почти 80 млн грн.

Основными статьями расходов стали мероприятия по реконструкции сетей, замены непригодных счетчиков газа и обеспечения работы аварийно-диспетчерской службы компании.

В течение года осуществлена ​​реконструкция 25 ГРП с полной заменой оборудования на сумму 6,1 млн. грн. Отремонтировано 12 ГРП стоимостью 1,27 млн.грн., установлено 84 полностью новых шкафных пунктов на 11 млн. грн, а также произведена замена станций катодной защиты и анодных заземлителей.

Также разработано и внедрено в эксплуатацию программное обеспечение для дистанционного управления и мониторинга работы станций катодной защиты, что позволило уменьшить эксплуатационные расходы на обслуживание почти на 700 тыс. грн. Теперь в компанию поступает оперативная информация о состоянии работы средств химзащиты.

"На сегодняшний день для нас одна изглавных задач - модернизация и реконструкциясетей, приведение их в соответствие с современными потребностями. Это позволит уменьшить расходы газа и расходы на содержание системы. Мы ввели телеметрию на станциях катодной защиты. Такое оборудование увеличит ресурс работы подземных стальных газопроводов. А для наших клиентов - повысит безопасность газоснабжения", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

Всего на сегодня компания обслуживает около 10 тыс. км сетей, 1,5 тыс. газорегуляторных пунктов (ГРП / ШРП), 626 станций катодной защиты, более 50 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления. К концу 2019 компания планирует инвестировать в сети еще около 7 млн.​​грн.