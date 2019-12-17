Сергей Лямец: как "уряд технократов" решил заткнуть дыру в бюджете за счет госкомпаний, и у него, похоже, не получится

У меня всегда было много вопросов к "независимым набсоветам" государственных предприятий. Именно "независимый набсовет" оформил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву премию на $42 млн, и даже Кабмин ничего не смог с этим сделать, пишет Сергей Лямец в личном блоге УП.

Но в декабре 2019 года у меня впервые возникло уважение к этим самым набсоветам. Они могут сказать "нет" правительству Алексея Гончарука, и будут совершенно правы.



Рассказываю, в чем дело. 4 декабря Кабмин решил дополнительно собрать несколько миллиардов с трех корпораций: "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и Объединенной горно-химической компании (ОГКХ). Для этого он утвердил постановление N1015.

Три эти компании уже перечисляли 30% от прибыли за 2018 год. Но в начале декабря Кабмин решил, что они должны отдать еще 60% – в сумме получится 90%. Если бы "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и ОГКХ оставались госпредприятиями, их директора просто сказали бы "Слушаю и повинуюсь!"



Но теперь ситуация изменилась. Вполне вероятно, набсоветы не захотят подписываться под противозаконным решением правительства.



Почему это постановление Кабмина незаконное? Вот три причины:



Первая причина, почему набсоветы могут отказать правительству. Кабмин не заметил, как изменилась схема управления государственной собственностью.



"Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и ОГКХ – уже не госкомпании, а акционерные общества, принадлежащие государству на 100%. Между этими двумя юридическими статусами есть существенное различие.



Раньше госкомпанией управляло министерство. Министр мог в порыве сердца написать "Уволить всех" – и в тот же день все отправились бы на выход. Теперь же ему нужно созвать общее собрание акционеров, через него затребовать отчет набсовета, найти ошибки, а затем уже рассказывать набсовету, кого и за что уволить.



Вот зачем иностранные консультанты еще много лет назад затеяли в Украине схему по превращению государственных предприятий в корпорации. До конца 2000-х действовала советская система, которая сегодня сохранилась разве что в КНДР и Беларуси. Президент давал команду Премьеру, Премьер – министру, министр – подчиненному госпредприятию. Но потом приехали иностранные консультанты из условного USAID и сказали: у вас каменный век. Они заставили правительство корпоратизировать таких монстров, как "Укрзализныця" и "Нафтогаз". Это значит, что из юридического статуса государственного предприятия их перевели в юридический статус акционерного общества. А уже при Порошенко протолкнули норму о том, что во главе акционерных обществ должен стоять независимый набсовет.



Теперь в этой сфере все по-другому. Да, все еще есть вопрос, кому подчинены "независимые" набсоветы. Но если не задавать этот вопрос, то налицо много улучшений. Теперь министр уже не может просто так уволить руководителя государственной корпорации. Ему придется протолкнуть каждое свое решение через набсовет. С одной стороны, это гарантия безопасности для коболевых, с другой – гарантия некой стабильности. Теперь государство в начале года устанавливает задания для компании, а в конце года – проверяет. Именно так устроены Deutsche Bank и другие крупнейшие госкорпорации мира.



Вот почему набсоветы считают себя вправе отказать Кабинету министров. Решение правительства от 15 декабря – это прямое нарушение закона "Об акционерных обществах". Министры пробуют действовать коммунистическими методами, хотя коммунизм уже закончился.



Вторая причина, почему набсоветы могут отказать правительству, – это уголовное преступление



Если набсоветы трех государственных корпораций исполнят постановление Кабмина, их придется сажать в тюрьму. А также руководителей компаний, которые выполнят это решение, а вместе с ними – и министров, подписавших согласование.



Немного юридических деталей. Закон "Об акционерных обществах" четко описывает, как должны платиться дивиденды. Акционеры (в данном случае, государство) должны до 1 мая следующего года решить, как распределять полученную компанией прибыль. Так и было в 2019 году. В постановлении N364 от 24 апреля Кабмин Владимира Гройсмана решил, что все государственные корпорации должны отдать в бюджет 90% своей прибыли, и лишь четыре компании – 30%. Льготниками стали "Укрзализныця", "Укргидроэнерго", Объединенная горно-химическая компания (ОГКХ) и "Ощадбанк Украины".

Если платить дивиденды после 1 мая – возникает коллизия. Эти выплаты не предусмотрены законом. А учитывая сумму, являются преступлением.



Но в украинской действительности коллизии – не проблема. Наступил декабрь 2019 года – и "правительство технократов" Алексея Гончарука обнаружило, что у него недобор в бюджет. Поэтому молодые гении решили добрать денег откуда можно. В том числе, решили "задним числом" отменить особый пункт постановления N364 для трех компаний. Теперь вместо 30% они должны будут заплатить в бюджет 90% прибыли. То есть, доплатить разницу в размере 60% прибыли. Кстати, четвертого льготника -"Ощадбанка Украины"- не тронули. Почему – расскажу ниже.



Вроде бы, благие намерения: наполнить бюджет. Но дальше классическое продолжение – ад. Прежде всего, ад для набсоветов трех государственных корпораций, их руководителей и самих министров.



Ведь что получается с точки зрения закона? Деньги уже выплачены. То есть, постановление Кабмина выполнено, и его юридическое действие окончено. И тут в уже мертвое постановление "задним числом" вносят изменения. С тем же успехом Кабмин Гончарука мог внести изменения в постановление Кабмина от 2005 года.



Теперь смотрим на все это глазами следователя ГБР или прокурора-технократа. Он знает, что закон не имеет обратной силы. Получается, набсоветы всех трех компаний должны совершить противозаконное действие. Последствия для них будут очень плохими. Госкомпаниям будет нанесен финансовый урон в особо крупных размерах. Ведь они без законных оснований взяли и перечислили миллиарды гривен. ГБР и прокуратуру не будет интересовать, что эти деньги ушли в бюджет. Они откроют уголовное дело по факту превышения набсоветами служебных полномочий, которое повлекло убытки в особо крупных размерах. За помощь государству кому-то придется сесть в тюрьму.



Причем, министры еще не знают, что им придется сесть как соучастникам. Ведь превышение полномочий допустили и они. А значит, министры имеют непосредственное отношение к преступной группе, которая привела к миллиардным убыткам. В свое время главный таможенник Анатолий Макаренко вынужденно отправился в тюрьму, когда приказал растаможить чужой газ в пользу государства. Спросите у этого уважаемого человека, что он понял для себя в жизни.



По идее, постановление Кабмина должны согласовать министр энергетики Алексей Оржель, министр транспорта Владислав Криклий и министр экономики Тимофей Милованов. В их ведении находятся "Укргидроэнерго", "Укрзализныця" и Объединенная горно-химическая компания. Именно их касается постановление Кабмина N1015.

Господам трем министрам – потенциальным клиентам Лукьяновского СИЗО – рекомендую обратить внимание на еще один интересный факт. Для "Ощадбанка Украины" действие постановления N364 не отменили. "Ощадбанк" единственный остается на старой схеме 30%. Почему? Выдвигаю очень похожую на правду версию. "Ощадбанк" находится в сфере ответственности министра финансов Оксаны Маркаровой. Скорее всего, она прекрасно знает, что повышение налогов задним числом – это уголовно наказуемое преступление. Возможно, она решила, что "вставить лохов" министров – это их собственный риск, а вот подставляться самой – нельзя. При моем личном глубоком уважении к Маркаровой – получается немного некрасиво.

Наконец, третья причина, по которой набсоветы могут отказать Кабмину. Это неправильно с финансовой точки зрения.



Деньги уже потрачены. Чтобы заплатить "задним числом", придется вынимать из трех компаний оборотные средства и вгонять их в новые долги. А это тоже нанесение ущерба в особо крупных размерах – и тоже уголовно наказуемое преступление.



Одно дело, когда набсоветы с начала года знают, что придется заплатить 90%. Другое дело, когда они узнают, что "на вчера" должны несколько миллиардов.



К концу года госкомпании уже заплатили дивиденды в бюджет, а оставшиеся деньги отправили на погашение долгов и капитальные затраты. Условно, заменили турбины, отремонтировали экскаваторы, освоили новые месторождения, отремонтировали подвижной состав. С прицелом на возврат долгов и капитальные инвестиции им в апреле 2019 года снизили норму отчисления прибыли с 90% до 30%. Простыми словами, денег уже нет.



Но "Кабмин технократов" решил, что деньги нужно найти и отправить в бюджет. Предположим, в набсоветах трех корпораций решат выполнить призыв правительства. Чем это закончится, понять очень легко. Во времена президентства Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича все решалось так: госкомпании брали кредиты в банках и перечисляли деньги в бюджет. В частности, любимыми дойными коровами правительства были "Укрзализныця", "Энергоатом" и "Нафтогаз".



Но времена изменились. Вот важный нюанс С 21 октября 2019 года заработал новый Кодекс о банкротстве. Это раньше госкомпании поражали воображение, годами рисуя отрицательную прибыль, но получая миллиардные кредиты в банках. Теперь если у корпорации убыток, она не сможет получать кредиты. А если убытки особо большие, то ей придется отправиться в процедуру банкротства. Только представьте себе этот заголовок: "Решение Кабмина Алексея Гончарука привело к банкротству "Укрзализныци". Красота, правда?



"Укрзализныця" и "Укргидроэнерго" уже закредитованы под завязку. Если брать новые долги, возникнет угроза банкротства. И тут возникает тот самый позитив от "независимых" набсоветов, о котором я писал в начале.



У членов набсоветов существует пункт в контрактах. Едва появится даже угроза того, что вырастет долговая нагрузка компании, нужно тут же сообщать кредиторам. А это ЕБРР, МФК и другие влиятельные органы. Такой же пунктик есть на случай, если правительство решит резко повысить налоги. Члены набсовета тут же обязаны сигнализировать "наверх" о том, что власть тянет руки к компании.



По моей информации, как раз по этому поводу на пятницу 19 декабря намечен раунд увлекательного группового секса для правительства. Министров будут вычитывать международные кредиторы, которые уже узнали о постановлении N1015. А это по нынешним временам пострашнее, чем выговор президента или следственная группа Верховной Рады.



Кстати, еще раз о "дружественном" поступке Оксаны Маркаровой. Она очень хорошо понимает, что такое прибыль для любого банка. За счет прибыли банки в том числе списывают проблемные долги. А их в "Ощадбанке" – на десятки миллиардов. А еще в набсовете "Ощада" сидят представители тех самых международных финансовых организаций, которые в том числе предоставляют финансирование для Минфина и Нацбанка. Вряд ли стоит портить отношения с ними. Тем более, что именно по международной линии прикрывают спину самой Маркаровой. Прикрывать есть что – хотя бы печально известную "пирамиду ОВГЗ", которую построил Минфин в 2019 году. Так что на грядущей встрече с кредиторами министра финансов вряд ли тронут, а вот господ Гончарука, Криклия, Милованова и Оржеля ждут незабываемые минутки глубокого интима.



Общая ситуация: катастрофа с бюджетом.



Напоследок я хотел бы, чтобы вы поняли, почему появилось постановление N1015.



В бюджете Украины нет денег. Причина – из рук вон плохо работают Налоговая и Таможня. Они не собирают столько, сколько нужно. Но "уряд технократов" заметил это лишь в декабре 2019 года.



Вот свежая статистика по сбору налогов и таможенных платежей по состоянию на конец ноября. Налицо чудовищные "дыры".



Налоговые органы должны собрать за год 807,7 млрд грн. По факту, на конец ноября они собрали всего лишь 552,7 млрд грн. То есть, за неполные 11 месяцев – 68%. Всего за декабрь нужно собрать 32% годового плана. Это – невозможно!



Поэтому в отчетности на месте плана стоят деликатные пробелы, а Минфин вручную "подрисовывает" план по сбору налогов. Дескать, все 11 месяцев налоги собираются исправно и даже хорошо. Только вот с декабрем будет проблема – но мы никому не скажем, праздники же.



Такая же плохая ситуация с Таможней. Недовыполнение плана на январь-ноябрь составляет 20%. По итогам года будет примерно то же.



Руководитель Таможни господин Нефедов оправдывается: курс доллара просел с начала года на 15%, поэтому в долларах собрали нормально, а в гривне возникла просадка. Но он не говорит, что с начала года на те же 15% вырос объем импорта. То есть, рост импорта компенсировал падение курса. А значит, недобор Таможней 20% – это стопроцентный провал в управлении. Он четко отражает рост контрабанды, о которой так много говорил президент. Новое руководство Таможни попросту ничего с этим не делает.



Вот почему появляются такие дикие инициативы, как постановление N1015. Лишь бы не выплыла правда, "задним числом" и с нарушением закона правительство пытается наскрести по нескольку миллиардов отовсюду.



А теперь скажите – вы слышали хоть раз о проблемах с Налоговой и Таможней? Слышали ли вы, что правительство и президент обеспокоены провалом в сборе доходов? Нет.



Знаете, почему? Потому, что Налоговая и Минфин входят в сферу подчинения Министерства финансов. И руководителя Налоговой Сергея Верланова, и руководителя Таможни Макса Нефедова протащили на эти должности при прямом покровительстве министра финансов Оксаны Маркаровой. Если признать недостатки в их работе – нужно тут же ставить вопрос об увольнении самой Маркаровой. На подобную дикость она пойти не может. Поэтому появляются разного рода постановления N1015.



Вы спросите: а как же Кабмин работал все это время без денег? Отвечу: деньги были. Чтобы скрыть проблемы с наполнением бюджета, с мая 2019 года строило "пирамиду ОВГЗ". Попросту, брало в долг десятки миллиардов гривен.



В частности, в Украину зашли гигантские деньги иностранцев. На начало года они владели украинскими ОВГЗ на 6,35 млрд грн. По состоянию на 17 декабря иностранцам принадлежат облигации на 110 млрд грн. По нынешнему курсу это 4,7 миллиардов долларов!!!



Особенно пикантный момент состоит в том, что основные деньги зашли сразу после того, как стало понятно, что на выборах победит Владимир Зеленский. Может, поэтому президент не проявляет никакого интереса к выполнению бюджета? Хотя, скорее всего, его точно так же уделал "уряд технократов", как всех жителей Украины.



Средняя ставка по этим долгам составляет более 17% годовых. Почти 19 миллиардов гривен в год заплатит правительство дополнительно по долгам, которых могло не быть. Вот истинная цена плохой работы Налоговой и Таможни. Но об этом у "правительства технократов" голова не болит. Интересно, в чем секрет?